Arequipa: Hospital de Majes a un paso de no tener oxígeno medicinal

El Hospital Central de Majes “Ángel Gabriel Chura Gallegos” de la provincia de Caylloma, está a un paso de no tener disponibilidad de oxígeno. “Estamos al límite cubriendo la necesidad”, explicó el director, Jesús Rivera Jove

La Defensoría del Pueblo lanzó la alerta al considerarla entre los 14 establecimientos del país que reportaron no tener disponibilidad de oxígeno medicinal. También fue incluido EsSalud Sicuani de la provincia cusqueña de Canchis.

El establecimiento arequipeño cuenta con una planta donada por la Municipalidad Distrital de Majes que solo llena entre 10 a 12 balones diarios. Además la empresa Linde entrega 20 balones cada dos días. Si la demanda de hospitalizados y de la población crece, “en cualquier momento se produciría un desborde”, advierte Rivera.

Hoy por ejemplo debía entregar la empresa privada los 20 balones pero por inconvenientes no lo hará. El director indicó que deberán hacer funcionar la planta las 24 horas para no quedarse sin cilindros recargados.

Mientras informó que se construye la plataforma para la planta de oxígeno ofrecida por el Gobierno Regional de Arequipa, pero no hay fecha aún de la instalación. Aún no se concluiría el proceso de licitación. “Con la planta ya no tendríamos problemas de abastecimiento”, resaltó.

El hospital no solo entrega a los pobladores de Majes, sino también recarga cilindros a los de distritos cercanos como Vítor o La Joya. “Incluso vienen de Camaná y de la misma Arequipa”, sostiene el galeno.

Anunció que según sus proyecciones está semana y la siguiente se presentarán picos de contagios COVID-19. Están mejor pero podría no ser suficiente. Aparte de los balones cuentan con concentradores de oxígeno.

En el 2020 murieron 50 personas en la pandemia en este nosocomio, y en lo que va del año ya suman 15 decesos.

Para Pedro Escodebo, encargado de la Dirección Regional de Medicamentos, Insumos y Drogas, el abastecimiento del medicamento estaría garantizado. Explicó que la inclusión por parte de la Defensoría del ala planta tenía problemas en su funcionamiento. Sin embargo, por lo contado por el director, aún planta donada a las justas atienden la demanda.

Reparto de oxígeno

El hospital COVID-19 Honorio Delgado, tuvo ayer los primeros 10 beneficiados de la entrega de recarga de oxígeno. El nosocomio ofrece el llenado de 15 cilindros diarios, pero cinco no acudieron ayer. La Gerencia de Salud de Arequipa comunicó que para hoy se inscribieron 15 familiares de pacientes.