Abel Salinas: “Va a ser necesario prolongar todavía la cuarentena”

En medio de una segunda ola, Perú continúa presentando elevadas cifras de contagiados y fallecidos por la COVID-19. Ante ello, el exministro de Salud Abel Salinas aseveró que sería necesario prolongar la cuarentena en Lima y en las regiones consideradas de riesgo extremo.

Según señaló, actualmente el país atraviesa por un momento “bastante crítico”, por lo que es necesario tomar medidas más estrictas. Indicó que se vienen aplicando casi las mismas estrategias del año pasado, lo que llevaría a repetir errores.

“Probablemente va a ser necesario prolongar todavía la cuarentena . Las cifras, aún cuando hay una discreta disminución en los contagios y hospitalización, no son suficientes (para levantarla). [...] La verdad, lo digo con mucha preocupación, no encuentro medidas diferentes, estrategias diferentes ( que la gestión pasada)”, aseveró el experto a Canal N.

Cabe mencionar que este miércoles 24 de febrero, el Gobierno determinará si se extiende o no la cuarentena en las 32 provincias con riesgo extremo.

Respecto a la falta de oxígeno medicinal, el extitular del Minsa sostuvo que es necesario flexibilizar los temas de gestión e importar plantas ensambladas casi listas para ser instaladas.

“Mucho me temo que hay personas que ni siquiera están yendo a los hospitales porque se van informando de que no hay camas, no hay oxígeno y, por lo tanto, están recurriendo a manejos en las casas. Vemos a muchas personas haciendo colas para conseguir este vital elemento. En consecuencia, estamos atravesando un momento bastante crítico ”.

Finalmente, sobre el proceso de vacunación, Salinas consideró que aún es “muy lento”, por lo que se debería permitir que las empresas privadas se sumen al proceso de vacunación siguiendo el plan establecido por el Ministerio de Salud. No obstante, esto ha sido criticado por otros especialistas, quienes temen que la especulación ocasione precios elevados de las inoculaciones.

