Vecinos de Ventanilla se unen para comprar una planta de oxígeno

La segunda ola de la pandemia trajo consigo la escasez del oxígeno medicinal y, en consecuencia, cientos de familiares sufrieron esta carencia haciendo colas varios días en la puerta de plantas que alegaban no estar abastecidas del insumo que mantiene con vida a pacientes COVID-19.

Ante ello, Luis Naldos Valdivia, presidente del colectivo Ventanillenses solidarios por la vida, se unió junto a otros dos colectivos para comprar y construir una planta de oxígeno para dicho distrito chalaco.

Hasta la fecha, según comenta Naldos, ya se recaudaron 20.000 dólares, pero aún el monto es insuficiente. “Nos faltan 70.000 dólares y estamos pidiendo la ayuda de los ventanillenses que están en el exterior y los de acá (Perú)”, acotó.

“El terreno donde se construirá la planta de oxígeno ha sido prestado por un vecino, estimando que se opere ahí por un año. Con la plata que se ha recolectado, ya han dado de adelanto 20.000 dólares a una empresa china y este sábado ya están embarcando la planta y en tres semanas llegará al Perú”, aseveró.

Puntualizó que la capacidad de la planta de oxígeno será diariamente de 80 balones de 10 metros cúbicos cada uno. “Los vecinos estamos solos. No tenemos el apoyo de alguna autoridad distrital o regional. Aduciendo que no pueden tocar fondos públicos, pues no han hecho nada”, criticó.

“(Pedro) Spadaro pudo haber hecho lo que hizo (Jorge) Muñoz, creó un comité y ese comité ha pedido a la empresa privada y así han hecho una planta de oxígeno que está en San Juan de Lurigancho. Yo le digo (a Spadaro) que ayude, que no divida. Hace poco dijo que va a hacer un trámite en el Congreso para que le permitan sacar dinero del fondo público, más bien como alcalde fácilmente puede llamar a contactos para lograr la creación de una planta de oxígeno para este distrito”, añadió.

La planta de oxígeno que los vecinos de Ventanilla están gestionando tendrá un costo de S/ 3.00 por m3, “solo para pagar la energía y el operador que llena los balones”, afirmó.

Si desea apoyar con la construcción de esta planta de oxígeno se puede comunicar al siguiente número: 998 196 659