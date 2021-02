Puno: Juliaqueños no aceptarán entrar en cuarentena

Puno. Mañana el gobierno decide si amplia o no la cuarentena en la provincia de Puno contra la COVID-19. La medida podría también suponer ampliar medida a otras provincias vecinas.

Anticipándose a la decisión que se tome en la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), diversas organizaciones de Juliaca, señalaron que no aceptarán ningún tipo de restricción. “Somos consciente de todos lo que está pasando, pero no estamos dispuestos aceptar que nuestro trabajo se detenga. Sino con qué vivimos y con qué pagamos nuestras deudas. Eso sería terrible para los que trabajamos día a día. No lo aceptamos”, dijo Leonel Rivas, comerciantes del mercado san José de Juliaca.

Esteban Ayquipa, rondero de la zona urbana de Juliaca, por su parte, indicó que la situación está tan crítica que no hay condiciones para detener los negocios.