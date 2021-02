En diálogo con diversos medios, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, indicó que la vacunación de los miembros de mesa para las elecciones generales del próximo 11 de abril es una prioridad. No obstante, explicó que el proceso de inmunización de este grupo de personas podría prologarse hasta después de la primera vuelta electoral, en el hipotético caso que la haya.

En ese sentido, el jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Lambayeque, José Vergiu Canto, refirió en comunicación con La República que la falta de vacunación contra el coronavirus no puede ser una excusa para que los miembros de mesa no cumplan con su deber cívico el día del sufragio.

“El hecho de que un miembro de mesa no sea vacunado antes de las elecciones no es justificación para incumplir con su deber cívico. Sin un miembro de mesa no desarrolla su función se le coloca una multa de 220 soles, correspondiente al 5 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT)”, apuntó Vergiu Canto para este diario.

El responsable de la ODPE Lambayeque recordó que para las elecciones de abril se ha dispuesto que la votación se realice en 296 locales a nivel regional, para un total de 532.645 electores habilitados.

Las únicas personas que pueden excusarse de los comicios son las gestantes, lactantes o personas con alguna comorbilidad; presentando la debida documentación de manera virtual.