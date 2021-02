Municipio de Ventanilla pide facultades para invertir en plantas de oxígeno

El alcalde de Ventanilla, Pedro Spadaro, pidió al Gobierno que otorgue facultades a los municipios para poder invertir sus recursos en la instalación de plantas de oxígeno, con el objetivo de asistir a los vecinos que requieren el insumo médico para sus familiares con casos graves de COVID-19.

En entrevista con RPP, detalló que muchos ciudadanos de su comuna permanecen en sus viviendas porque en los establecimientos de salud no tienen la capacidad suficiente.

“Lo que pedimos es facultades extraordinarias para poner a funcionar y mantener plantas de oxígeno para la población que se atiende en sus casas. Lamentablemente, la reglamentación dice que los municipios no podemos invertir en eso; sin embargo, debemos hacerlo porque el oxígeno está en los hospitales, pero no llega a los hogares y vemos a las personas teniendo que hacer largas colas”, declaró el burgomaestre.

En tal sentido, aseveró que presentó un proyecto de ley para hacer realidad esta propuesta a la titular del Congreso de la República, Mirtha Vásquez, y a los legisladores que representan a la región Callao.

En cuanto a las cifras de la pandemia en Ventanilla, Spadaro indicó que en este momento han detectado 53.000 personas infectadas con la enfermedad y que han aumentado significativamente en los últimos meses.

“Venimos implementando medidas de seguridad para prevenir nuevos casos. Hacemos operativos para que las personas no entren a las playas, lamentablemente hay personas que no cumplen. Hemos cerrado dos agencias bancarias en el distrito debido a que no implementan ninguno de los protocolos obligatorios”, sentenció.