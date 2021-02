Joven necesita concentrador de oxígeno para su madre y abuelo con COVID-19

Desde hace días, Frida Valdivia pide ayuda con el fin de conseguir un concentrador de oxígeno para su madre y abuelo, quienes se encuentran delicados tras contagiarse de la COVID-19.

La joven señaló que, junto a su hija de dos años, viajó desde Chiclayo hasta la capital en un camión de camotes para poder atender y acompañar a sus familiares afectados por este virus.

“Busqué la manera de venir, porque sentía que mi mamá y mi abuelo me necesitaban. Vine en un camión de carga que traía camote. Ahí tuve que venir con mi hija de dos años para poder estar con mi mamá, porque siento que en cualquier momento ella se me puede ir, también mi abuelo, y no voy a estar con ellos”, contó a RPP Noticias.

Ella indicó que sus parientes y amigos han organizado múltiples actividades para recolectar el efectivo. De esa manera, han logrado conseguir un concentrador de oxígeno, que actualmente comparten su madre y abuelo. Sin embargo, necesitan uno más debido a la gravedad de los casos.

“Mi mamá y mi abuelo están usando el mismo concentrador de oxígeno, pero no se dan abasto con solamente uno. Necesitan, cada uno, uno propio, porque la saturación baja y baja”, señaló.

En ese sentido, debido al aumento de los precios, se les complica poder acceder al equipo requerido. “Hasta 21.000 soles nos piden por un concentrador de oxígeno de 10 litros. El más barato que hemos conseguido es de 11.800 soles”, detalló.

Si deseas apoyar a esta familia, puedes llamar al siguiente número: 955059630.