Gustavo Elera: “Recomiendo la ivermectina, pero sería loco decirles ‘tómenla y ya nadie se contagiará’”

Ha llamado la atención y generado críticas porque utiliza la ivermectina en el tratamiento de sus pacientes con COVID-19 en las primeras fases de la enfermedad, pese a que organismos internacionales, científicos y hasta un fabricante del fármaco no recomiendan aplicarla para la lucha contra el nuevo coronavirus. Sin embargo, Elera asegura que les indica a sus pacientes que además se sigan cuidando con lavado de manos, mascarillas y distanciamiento. Asevera que ha tenido buenos resultados con este medicamento.

¿Por qué promueve el uso masivo de ivermectina contra la COVID-19 fuera del protocolo actual del Ministerio de Salud?

En mayo del año pasado, el INPE empieza el traslado de internos. Eso causó el inicio de la pandemia en selva central, en Chanchamayo, donde radico y tengo mi establecimiento. Hicimos una campaña con Rotary Club en el penal de La Merced y logramos disminuir a cero la prevalencia de la enfermedad y las muertes. En ese tiempo, el Ministerio de Salud no le ponía ni luces a la ivermectina. De allí, apoyamos a la policía que tenía muchos infectados en Junín.

¿Pero por qué promueve ese uso masivo fuera del protocolo actual del Ministerio de Salud?

Estamos dentro del protocolo en el sentido de que lo utilizamos en pacientes sindrómicos, es decir, que tienen síntomas de COVID-19, no damos libremente. Todas las campañas han sido con consentimiento informado y llenada de cartilla de síntomas. Estamos en una pandemia no controlada, las dosificaciones masivas se dan en lugares donde la prevalencia de COVID-19 es alta y captamos a las personas sintomáticas para su dosificación previa firma del consentimiento informado y cuidando distancia, protección uso de descartables y llenado de fichas. Si el Ministerio de Salud hubiese adoptado este método, los resultados serían diferentes.

La OMS (Organización Mundial de la Salud), diversos científicos y hasta un fabricante de ivermectina no recomiendan su uso para combatir la COVID-19. ¿Qué dice ante eso?

No mostraron ningún trabajo que diga lo contrario, ninguna evidencia que sustente su afirmación. Existe la evidencia científica suficiente para su uso en numerosos países del primer mundo y de Latinoamérica.

Ellos aseguran que no hay evidencia suficiente para concluir que la ivermectina sirve para combatir la COVID-19...

Mira, yo soy auditor médico colegiado. La ivermectina tiene unos seis metaanálisis, es decir, estudio de estudios. Japón lo pone en su farmacopea (libro de medicamentos que se usan), Australia lo reparte y ha aplanado su curva . ¿Eso es evidencia o hay que viajar a Japón para que te den ivermectina? Entonces, estoy hablando de unos seis metaanálisis y ningún trabajo que acredite el no uso de ivermectina en SARS-CoV-2.

¿Qué concluyen?

Que la ivermectina es eficiente en las fases 1 y 2 de la COVID-19.

¿Y qué pasa con la OMS y científicos que consideran que no hay evidencia suficiente?

Yo estoy en la cancha. La OMS perdió credibilidad porque cometió muchos errores. Su pregunta tiene una respuesta: evidencia convenida o ignorancia deliberada, por intereses que yo no entiendo a la fecha.

Ha reconocido que está detrás de las campañas que hacen alcaldes y gobernadores repartiendo ivermectina. ¿Qué ganancias le genera esto?

Ninguna. Es ad honorem. Lo hacemos vía Zoom. El municipio o la sociedad adquieren la ivermectina y nosotros asesoramos la dosificación. Yo asesoro empresas, allí sí me pagan.

¿No piensa en el peligro de generar esperanza de protección, bajar la guardia y contagiarse de la COVID-19?

Sigo diciendo que deben protegerse porque la historia de este virus recién se está escribiendo. Sería loco decirles “tomen ivermectina y nadie se contagiará”. En todas las campañas aconsejamos mantener las reglas básicas del cuidado: distancia, mascarilla y limpieza y mencionamos que esto inhibe la replicación del virus en estadios iniciales, luego de ese efecto seguimos vulnerables hasta que llegue una vacuna efectiva.

Se ha dicho que Chincha podría ser un caso. Allí se repartió ivermectina y el contagio fue alto. ¿Qué piensa?

Una cosa es repartirla a diestra y siniestra y otra cosa es lo que hago: envío mi protocolo basado en las normas y es para sindrómicos. Ahorita sí, hasta que pase la ola, hago mis recomendaciones por experiencia. El Gobierno informó que Chincha estaba colapsado en esta segunda ola, en controversia con los informes de los hospitales de la zona que mencionaban que estaban al 50% de ocupación.

Si no hay suficiente certeza científica, lo que hace es una apuesta. ¿Qué dice al respecto?

Esto no es un juego de azar. Hago seguimiento de este virus desde abril del año pasado y ahora mantengo un protocolo que funciona muy bien en los pacientes afectados en las fases 1 y 2.

¿Ha considerado buscar el modo de apoyar la investigación científica sobre este fármaco, para salir de dudas?

Tengo un trabajo hecho y otro que saldrá el próximo mes publicado con todos los requisitos. No tengo recursos para hacer un trabajo de este tipo y me extraña que no se realice a nivel de las universidades locales. ¿Conflicto de intereses? No sé.

¿Teme poder recibir sanción del Colegio Médico?

Hago lo que dice la norma: la dosificación que depende del médico, y los casos tratados han reaccionado favorablemente.

