Arequipa. Los hospitales y centros de salud de Arequipa iniciaron la inmunización de su personal ante la llegaba días atrás de la segunda remesa de dosis. Es el caso del Goyeneche que arrancó la inoculación de su personal por la tarde. Serán 619 inoculados. La enfermera Edith Huaralla Quispe y el asistente de Recursos Humanos de Epidemiología, Mario Talavera Dávila, fueron los primeros inmunizados.

Sin embargo siguen los reclamos por no priorizar al personal que trabaja directo con pacientes. Un galeno denunció que se colocó las vacunas a Luis Aubert Rodríguez y Rodolfo Campano Chire, cuando no les correspondería en esta etapa. “El primero es jefe de departamento de Cirugía y hace trabajo administrativo. No opera, no hace atención turno mañana. Mientras que el otro es anestesiólogo y trabaja desde su casa”, sostuvo.

Mientras que en el hospital COVID-19 Honorio Delgado también continuó la vacunación. Elena Gutiérrez Mamani, coordinadora de Inmunizaciones, indicó que aún les faltan vacunas para culminar con la primera línea del nosocomio. Añadió que entre ayer y hoy deben de culminar de aplicar las 717 dosis, segundo envío. Sin embargo aún es necesaria más dosis para culminar con asistenciales que están en contacto con los pacientes con coronavirus. “Alrededor de 300 dosis nos faltarían para cubrir a los profesionales en riesgo”, resaltó.