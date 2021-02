Comerciante denuncia estafa de pareja que pagó con tarjeta clonada

Una comerciante denunció que fue estafada por una pareja que adquirió juegos de dormitorio en un centro de muebles, ubicado en la avenida Venezuela, en el Cercado de Lima. Según la dueña afectada, los sujetos habrían utilizado una tarjeta clonada para pagar más de S/ 4.000.

“Una pareja vino a comprar diciendo que eran de una empresa. Ellos compraron tres juegos de dormitorio y me pagaron con una tarjeta de débito. Dos horas después me llama la empresa de POS para decirme que no reconocía al cliente que había pagado. En ese momento fuimos a buscar la mercadería, porque se la llevaron con una modalidad conocida, y ya no los encontramos”, comentó Amanda Rodríguez en diálogo con América TV.

Añadió que el hombre y la mujer no presentaron actitud sospechosa. No obstante, al momento de trasladar los productos los traspasaron a otro vehículo.

“Yo les dije si me podían hacer transferencia. Me dijeron que no sabían utilizar, pero no me dieron ningún tipo de desconfianza . Sin embargo, cuando llamo a la persona que los trasladaban me dice: ‘Medio sospechoso, porque ellos han llegado a un lugar y luego han pasado los productos a otro vehículo’. Eso ya me sonaba mal”, señaló la agraviada.

Ha pasado un mes desde que ocurrió el hecho; sin embargo, hasta el momento no tiene solución. La dueña espera recuperar su dinero y que su caso sirva para que otros negocios no sean estafados.

“Fui donde la Policía y me dijeron que no podían identificar al sujeto. He ido a la comisaría, al banco y a la empresa del POS y siento que mi dinero ya está perdido”, finalizó.

LR PODCAST: Escucha el Informe Matinal del 23 de febrero del 2021