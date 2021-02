Comas: sujetos armados asaltan a pasajeros de alimentador del Metropolitano

Cámaras de seguridad captaron a tres ladrones armados que asaltaron a los pasajeros de un alimentador del Metropolitano. El hecho ocurrió al promediar las 8.05 p. m. del viernes 19 de febrero en el paradero San Martín, ubicado en el cruce del jirón del mismo nombre y la avenida Belaúnde, en el distrito de Comas.

En el video se observa que los delincuentes se encontraban esperando sobre la vereda y cuando el bus se detuvo, dos de ellos aprovecharon para subir y sacar sus armas de fuego a fin de amenazar a los usuarios. El tercer hombre primero le robó a los pasajeros que ya habían bajado y luego subió al vehículo.

Producto del temor, el conductor del bus se agachó y logró esconder algunas de sus pertenencias debajo del asiento, mientras los usuarios eran despojados de sus objetos.

“Mi hijo sale por la ventana, entonces yo me levantó y me dice ‘papi, no salgas porque están asaltando con fierro al Metropolitano’”, narró un vecino a Latina Noticias.

La dueña de una bodega, que a esa hora seguía abierta, fue testigo del hecho y dijo que en el vehículo no habían muchas personas.

El robo duró cerca de un minuto y una vez fuera del bus, los malhechores realizaron disparos al aire. Una cámara en el jirón San Martín los captó huyendo en dos mototaxis y a uno de ellos llevando carteras y bolsos en las manos.

Minutos antes del atraco, los malhechores fueron registrados llegando en las mototaxis, a las que habrían cambiado las placas para luego esconderse en unos arbustos.