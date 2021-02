Cinco regiones ya vacunaron a más del 70% del personal de salud

El Ministerio de Salud dio a conocer que en cinco regiones del país ya se ha inoculado con la vacuna contra el coronavirus de Sinopharm a más del 70% del personal sanitario que labora en sus diferentes centros de atención.

De acuerdo al registro oficial del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, en el portal del Minsa, se ha vacunado a más de 180.000 trabajadores en todo el país, entre médicos, enfermeros y demás personal de los establecimientos de salud.

Luego de 13 días, es Ayacucho la región que registra un mayor avance en el porcentaje de profesionales vacunados, con un total de 6.293, lo cual representa el 72,02%, de acuerdo a la Dirección Regional de Salud de dicha ciudad.

En segundo lugar se encuentra Moquegua, con un 71,19% del total de 2.635 trabajadores, seguido de San Martín, con 6.326 personas inyectadas (70,86%). La lista la cierran La Libertad con 11.374 (70,2%) y Junín, con 9.638 (70,1%).

Por su parte, en Lima se ha logrado inocular con la dosis de la vacuna Sinopharm a 52.753 personas registradas, según el comunicado. No obstante, el Minsa precisó que el efecto de protección tras la inyección no es inmediato, por lo que pidió a los trabajadores no descuidar las medidas de bioseguridad.

Cornejo: Se han distribuido más de 550.000 dosis

La Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, mencionó en conferencia de prensa este lunes que, del primer lote de vacunas chinas, ya fueron distribuidas 346.297 dosis, mientras que del segundo ya se entregaron 204.522 a nivel nacional.

“El proceso de vacunación sigue en curso. Este 22 de febrero, el abastecimiento de vacunas continúa en Ancash y Huánuco, donde se reparten 6.523 y 1.017 dosis, respectivamente”, agregó la ministra.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.