Arequipa: Policía no permitirá transporte público durante toque de queda

La Municipalidad de Arequipa y la Policía no se ponen de acuerdo. Recientemente, dicha comuna emitió un decreto de alcaldía donde ratifica la ampliación del horario en el transporte público. Sin embargo, el jefe de la Región Policial de Arequipa, coronel Enrique Rodríguez Vásquez, aseveró en la mañana de este martes 23 que no aceptará este cambio y se continuará aplicando multas a los conductores que no respeten el toque de queda.

Rodríguez manifestó que los policías se regirán al Decreto Supremo N° 023-2021-PCM. Esta establece cuarentena focalizada en cuatro provincias de la región e inmovilización social obligatoria. Además, menciona que solo está permitido la circulación de transporte desde las 6.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.

“Los conductores tienen que enmarcarse de acuerdo a este decreto supremo, nosotros o una autoridad local no puede variar la norma. De encontrar vehículos que no tengan la autorización que corresponda serán infraccionados”, señaló a Radio Yaraví.

Decreto de alcaldía

Sin embargo, la Municipalidad de Arequipa publicó el Decreto de Alcaldía N°02-2021 este martes en horas de la tarde. Según esta, la circulación de transporte público estaría permitida desde las 4.30 a. m. hasta las 9.30 p. m. Agrega que la circulación en toque de queda estará destinada a pasajeros que efectúan labores esenciales como abastecimiento de alimentos, salud, medicinas, continuidad de los servicios de agua, entre otros.

Así también, detalla que los pasajeros deben contar con su pase laboral, su mascarilla y protector facial. Finalmente, encarga a la subgerencia de Transporte Urbano y a la Policía Nacional la ejecución de operativos que verifiquen el cumplimiento del decreto de la alcaldía.

Tras la publicación de la medida, varios ciudadanos y conductores se mostraron sorprendidos y confundidos sobre las restricciones del transporte público en Arequipa durante la cuarentena.

Consecuencias

Esta mañana, la empresa de transporte urbano AQP Masivo anunció que no acataría la ampliación de horario. Ellos pidieron un decreto de alcaldía que avale su circulación durante el toque de queda. El gerente de la empresa, Fredy Chávez, lamentó que acataron los dispuesto el pasado lunes, pero dos conductores fueron sancionados por la Policía.

De otro lado, la circulación de taxis se mantiene su autorización durante las 24 horas. Los choferes deberán contar con la documentación correspondiente y los pasajeros solo podrán movilizarse para realizar actividades esenciales.