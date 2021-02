SJM: ladrones roban mototaxi mientras dueño almorzaba

Un grupo de delincuentes robó una mototaxi adquirida recién hace cinco meses, en San Juan de Miraflores (SJM). El robo ocurrió mientras su propietario estaba almorzando y el vehículo permanecía estacionado al exterior de una vivienda, ubicada en la Cooperativa de Vivienda Fortaleza.

Tal como se ve en las imágenes de las cámaras de seguridad, dos hampones caminan por la zona sin levantar sospechas. De pronto, uno de ellos ingresa a la unidad y logra ponerla en marcha en cuestión de segundos. Finalmente, los dos sujetos suben a la mototaxi y logran huir.

“En las imágenes se ve cómo forcejean la puerta y logran entrar. [...] Simplemente me quedé sorprendido. Llegué a mi casa para almorzar y al salir la moto ya no estaba. No sabía qué hacer”, comentó el agraviado en diálogo con América TV.

Según cuenta el propietario, para adquirir el vehículo tuvo que pedir un préstamo bancario. Ahora ha quedado con una deuda bancaria pendiente y sin su herramienta de trabajo. Pide a la comisaría del sector que recupere la mototaxi, así como que logre la captura de los malhechores.

“Me siento muy mal y triste. Lo único que quiero es recuperar mi herramienta de trabajo”, mencionó el afectado, quien prefirió mantener su identidad en reserva.

En tanto, los vecinos de San Juan de Miraflores hacen un llamado a las autoridades para exigir mayor justicia en la zona. Indican que los robos y asaltos son constantes en el lugar.

LR PODCAST: escucha el Informe matinal del 22 de febrero del 2021