Coronavirus en Perú: 1 183 238 pacientes son dados de alta tras superar la COVID-19

La segunda ola de contagios por el nuevo coronavirus ya inició en el Perú. Sin embargo, la noticia positiva es que hay una cantidad de personas que ya se han recuperado de este mal. El Ministerio de Salud (Minsa) reportó que, hasta las 10.00 p. m. del 20 de febrero, 1 183 238 personas superaron la COVID-19.

Además, solo en las últimas 24 horas, 148 personas recibieron el alta médica tras dejar de sentir los malestares propios de esta enfermedad. No obstante, tendrán que cumplir 14 días de cuarentena domiciliaria para ser monitoreados.

Por otra parte, actualmente existen 14.762 pacientes hospitalizados, de los cuales 2.080 luchan por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Lamentablemente, 45.097 peruanos han perdido la vida hasta el momento.

¿Qué es la COVID-19?

Los coronavirus forman parte de una amplia familia de virus que causan varias afecciones respiratorias, desde simples hasta graves. La COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que, según primeras investigaciones, tuvo su brote inicial en un mercado de pescados y mariscos en la ciudad de Wuhan, en China.

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19?

Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta, diarrea y hasta posibles lesiones en la piel.

Asimismo, algunas personas pueden perder el sentido del gusto y del olfato, así como presentar problemas para respirar cuando la enfermedad se complica.

Los síntomas más usuales son leves y aparecen de forma gradual. Incluso, cierta cantidad de personas se infectan, pero no desarrollan ningún indicio y no se sienten mal, lo cual podría ser peligroso por tratarse de un asintomático no detectado. La mayoría (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar algún tratamiento especial.