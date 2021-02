Adolfo Bazán: abogada de Macarena Vélez pide que no sea puesto en libertad

La representante legal de Macarena Vélez, Katty Cachay, teme que Adolfo Bazán sea puesto en libertad por exceso de carcelería. Según explicó hoy se culmina la prisión preventiva que el Poder Judicial le dictó por el caso contra su defendida.

“Estamos con una gran preocupación, porque hoy vence la prisión preventiva del caso de Macarena Vélez. Porque si este señor sale va a ser inaudito. ¿Por qué puede pasar esto (salir en libertad)?, porque aparentemente los oficios que comunican al INPE que este señor tiene prisión preventiva no existen, no están. Nos hemos comunicado con la fiscalía de surquillo no nos brinda razón al respecto nos dicen que aparentemente Poder judicial si lo ha remitido pero no existe el oficio. No nos dan razón”, comentó en diálogo con ATV+.

La letrada recordó que además de la denuncia presentada por Macarena Vélez, también otras víctimas denunciaron al abogado por tocamientos indebidos y abuso sexual. Una mujer, que prefiere el anonimato, contó que un día antes de que cumpliera 16 años, Bazán la ultrajó cuando decidió ir con dos compañeras del colegio a un restaurante en una playa del sur de Lima.

Al respecto, Cachay señaló que hasta el momento no se dicta ningún tipo de medida contra el acusado. Señaló que al haber ocurrido cuando la víctima era menor de edad debería ser prioritario. Finalmente, pide que se amplíe la prisión preventiva contra Adolfo Bazán, a fin de que no salga en libertad.

“El día sábado tenía que verse este caso, pero ilegalmente el juez se le ocurrió decir que no había luz y rechazó la denuncia. Se tuvo que volver a presentar la denuncia y el día de hoy teníamos audiencia; sin embargo, ¿Qué es lo que hizo el juez? Nos dijo no vamos a llevar la audiencia porque señor Bazán no está [...] En qué país estamos que no nos dan la justicia a los más necesitados, es un caso de violación de menor de edad”, finalizó.

En diciembre del 2019, Adolfo Bazán fue capturado en un terminal terrestre de Tacna, cuando presuntamente intentaba fugar hacia Chile. Tras su detención, el Poder Judicial dictó cinco meses de prisión preventiva por el caso de Macarena Vélez.