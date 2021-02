Priorizarán vacunación de voluntarios de Sinopharm que recibieron placebo

Algunos voluntarios de los ensayos clínicos de Sinopharm recibieron placebo como parte de la investigación de doble ciego. En ese sentido y al no estar inoculados contra la COVID-19, el ministro Óscar Ugarte señaló que se priorizará la vacunación de dicha población.

“Lo que sí haremos es que a los que recibieron placebo, vamos a priorizar su vacunación apenas termine el estudio. Podría ser en esta primera fase ”, comentó el ministro de Salud a La República.

Al ser consultado sobre la culminación de la primera fase del programa de vacunación, el titular del Minsa señaló que esto podría ocurrir en abril.

“Eso dependerá de cuándo llegan las siguientes vacunas. Si se cumple que el otro mes lleguen 2 millones de Sinopharm y un adelanto de Covax y Pfizer, en abril ya se podría haber barrido con toda la primera fase”, mencionó a La República.

Respecto a lo mencionado por el Colegio Médico que vacunando 13.000 por día culminaríamos con la inmunización del país en cuatro años, señaló que “ la meta es que a fin de año estemos vacunados todos ”.

“No. Además, el proceso está mejorando, el ritmo va a crecer. A mí me parece oportuna una coordinación con el sector privado para que se amplíe la base de la vacunación, pero con la condición de que no sea costosa para las personas porque es un derecho que otorga el Estado. La meta es que a fin de año estemos vacunados todos. Pero es difícil calcular si no tenemos las dosis”, indicó Ugarte.