Municipios de Chiclayo y JLO con bajo gasto en inversión pública

Durante el año 2020, la inversión realizada por los diferentes niveles de gobierno en la región Lambayeque en algunos sectores no ha llegado a superar el 20%. Así lo detalla un informe de Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Dicho documento del MEF permitirá otorgar un incentivo a los gobiernos regionales y locales que cumplan con sus metas, además de fortalecer el seguimiento del avance de la inversión pública.

Cifras

La ejecución en el rubro de proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) y la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz (MDJLO) llega a 6,3% y 1,4%, respectivamente. El MEF precisa estas cifras en cuanto a los gastos en obras públicas por parte de las municipalidades distritales y provinciales hasta verificación realizada el 15 de enero de 2021.

El municipio de Chiclayo tuvo en el 2020 un Presupuesto Inicial Modificado (PIM) de S/ 61 292 302, y S/ 9 398 414 como monto devengado (comprometido o en ejecución); mientras que la comuna de JLO tuvo un PIM de S/34 366 147 y un devengado de S/ 3 148 948.

Bajo los mismos términos, ambas entidades son superadas por la comuna distrital de La Victoria, con 19,1% de gasto en inversión pública. La gestión del alcalde Rony Olivera contó con un PIM de S/ 14 026 028 y tiene monto devengado de S/ 6 831 054.

Gasto en inversión pública en municipios. Foto: captura diario El Peruano

En el caso de la Municipalidad Provincial de Lambayeque (MPL) se tiene un 7,3% en ejecución de inversiones, un PIM de S/ 43 375 676 y solo en ejecución un total de S/ 5 955 875.

Una situación distinta se registra en la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, que contabiliza un 20,5% de ejecución de inversiones. Registró un PIM de S/ 23 026 331 y un gasto devengado de S/ 9 501 149.

Los principales proyectos de inversión en nivel de gobierno local se orientaron a los sectores de transporte, saneamiento, vivienda y desarrollo urbano.

Reacciones

Para los regidores de la comuna provincial de Chiclayo, Orlando Puell Varas y Karina Villegas Campos, es necesario que el alcalde Marcos Gasco realice una evaluación de sus funcionarios de confianza, a cambio de no seguir perjudicando la inversión en infraestructura para la ciudad.

“En el 2021 casi todo el presupuesto inicial modificado era de 192 millones, de los cuales 61 millones era para proyectos de inversiones. De dichas cifras se tiene que solo se ha comprometido más de 6%, lo cual refleja una muy poca ejecución. Es urgente que el alcalde haga una evaluación de su gestión”, mencionó Varas a La República.

El concejal Puell Varas pidió que se analice el trabajo que se hace en los despachos de Infraestructura, Administración y Logística, que se encargan de realizar los procesos de licitación para obras públicas.

“Aquí hay un doble perjuicio porque tampoco se ha cumplido con las metas de inversión. Se ha perdido la bonificación por no cumplir metas y no se invirtió adecuadamente el dinero del Estado. La gestión edil no solo debe rotar a sus funcionarios de gerencias a subgerencias, pues se necesitan cambios para ser más eficientes”, explicó.

A su turno, Villegas Campos mencionó lo siguiente: “La gestión no se caracteriza por cumplir o superar metas. Es momento que el alcalde tome las decisiones oportunas y elija a los funcionarios idóneos. Las explicaciones deben darlas a la ciudadanía y no a los regidores”.

Por su parte, el concejal de José Leonardo Ortiz, Carlos Rodas Díaz, indicó que este lunes 22 de febrero pedirá explicaciones al alcalde Wilder Guevara acerca del gasto en inversión de obras públicas en el 2020.