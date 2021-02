La llegada de las vacunas a La Libertad, las mismas que no han cubierto la totalidad del personal de salud, quedando un déficit hasta ahora de 10.000 dosis, ha hecho analizar a las autoridades de respaldar el pedido del sector privado de que estos puedan adquirirlas para aplicar a sus trabajadores y entorno.

“La iniciativa de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad no se puede descartar en esta coyuntura de dolor y muerte. El Ejecutivo debe dejarse ayudar, me parece que debería reconsiderar y analizar esta iniciativa. No se trata de comprar vacunas para venderlas, las empresas del sector productivo se comprometen a aplicarlas a sus trabajadores y entorno mediante el uso del DNI y un control riguroso”, dijo a la prensa el gobernador regional, Manuel Llempén Coronel.

La autoridad ha señalado que los empresarios están dispuestos a colaborar con vacunas para personas de la tercera edad.

“Si el Gobierno decide apoyar la iniciativa privada, que incluye la exoneración del IGV, hay el ofrecimiento de que un porcentaje de las vacunas que compren se aplique -solidariamente, por su responsabilidad social- a personas de la tercera edad de nuestra región, que es el sector más vulnerable y donde hay más fallecidos, por sus bajas defensas”, agregó.

Indicó que esta propuesta la llevó a la reunión que tuvieron los gobernadores con el presidente Francisco Sagasti, pero según indica, no fue entendida por el mandatario y debería nuevamente ser evaluada.