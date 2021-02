La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura anunció que el Ministerio de Salud (Minsa) no les ha garantizado la entrega de la segunda dosis de la vacuna de Sinopharm, que fue aplicada a los profesionales de la salud en todo el departamento.

El titular de Diresa, José Nizama Elías, manifestó que el Minsa no ha respondido a sus solicitudes de información sobre la dotación de la segunda dosis, ni de la llegada de más vacunas para completar la primera fase en Piura, que incluye a todo el personal de salud.

“Nos preocupa terriblemente porque hasta la fecha, no nos han garantizado la segunda dosis, no solo a nosotros, sino al país entero. No nos han dicho cuando llega un millón más, y así poder inocular a las primeras personas que fueran vacunadas”, expresó.

José Nizama indicó que existe una gran incertidumbre sobre cómo se continuará ejecutando el plan de vacunación en las regiones del país, debido a que el Ministerio de Salud anunció que ha firmado contratos con diferentes laboratorios, los cuales presentan diferentes características de conservación y aplicación.

“Hemos escuchado que se esperan otro tipo de vacunas, incluso la Johnson & Johnson, que es de una sola dosis, pero también está la de Pfizer y Astrazeneca que tienen que conservar su cadena de frio”, refirió.

Anteriormente, Nizama Elías dijo que aún se encuentran a la espera de una cámara de refrigeración, para el correcto almacenaje de las vacunas que necesitan esta conservación.

Por su parte, la Contraloría advirtió que existen una serie de deficiencias en la conservación de vacunas, dentro de los almacenes de la Dirección Regional de Salud.