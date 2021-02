Áncash. Un grupo de profesionales de salud que laboran de forma activa en la primera línea contra el coronavirus en el Hospital III de EsSalud de Chimbote realizaron hoy, sábado 20 de febrero, un plantón en el frontis de su centro de labores para exigir a las autoridades ser considerados en el proceso de vacunación.

Médicos, enfermeros y personal técnico protestaron con pancartas y banderolas asegurando que, hasta la fecha, no han sido inmunizados con las dosis de Sinopharm que arribaron hace unos días a la región Áncash, razón por la cual se sienten expuestos como trabajadores asistenciales que mantienen contacto directo con pacientes infectados de COVID-19.

“El Ministerio de Salud se burla de Chimbote. El personal de EsSalud del Hospital III no merece ese trato. Día a día exponen sus vidas y las de sus familias. Y lo que parecía, que llegaron las vacunas, no fue así. Increíble”, manifestó uno de los médicos de este nosocomio, Valentín Fernández Bazán, en sus redes sociales.

El Hospital III de Chimbote es uno de los establecimientos de salud de la región que recibe mayor cantidad de personas contagiadas del coronavirus; no obstante, ello no ha sido motivo para que sus trabajadores sean inoculados. Aseguraron que radicalizarán sus medidas de protesta si es que las autoridades no escuchan su pedido y se sigue poniendo en riesgo la salud del personal sanitario.