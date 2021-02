Arequipa: rescatan a niño que quedó atrapado tras caer a buzón de desagüe

Un niño de aproximadamente 6 años cayó a un buzón de desagüe este viernes 19 en Arequipa. El pequeño estuvo atrapado varios minutos en dicha estructura. Vecinos y familiares trataron de auxiliarlo, pero su rescate se tornó complicado debido a que se encontraba atrapado completamente y solo se podía visibilizar su cabeza.

El hecho se produjo al promediar las 6.00 p. m. en el sector Pedregal Sur, el distrito de Majes, provincia de Caylloma. Según indicaron los padres, el menor caminaba por el lugar y no se percató del buzón que no tenía tapa. En cuestión de segundos, todo su cuerpo resultó atrapado en el hueco y no podían retirarlo.

Familiares y vecinos solicitaron apoyo a las autoridades y, a su vez, con una lampa comenzaron a cavar a un costado de la vereda para liberarlo. Luego de algunos minutos, los bomberos llegaron y evaluaron el estado del niño. Fue así como determinaron que se continúe con la excavación de una pequeña zanja. El objetivo era romper la estructura.

Con trabajos turnados y al verificar el estado anímico del infante pudieron sacarlo. Personal de Seguridad Ciudadana de Majes y miembros de la Compañía de Bomberos 205 lograron salvarlo luego de 30 minutos. El pequeño abrazó a su madre.

De acuerdo al medio Majes Reporteros, el menor fue trasladado hacia el centro de salud Sandrita Pérez. Tras la evaluación médica, se informó que resultó con algunas heridas leves en el cuerpo y dolores musculares.

Al concretar el rescate, varios vecinos manifestaron que buzones de desagüe en el sector Pedregal Sur, en veredas y pistas, no cuentan con tapas e hicieron un llamado a Sedapar para que coloque algún tipo de señalización o haga el tapeado de las mismas a fin de evitar otras emergencias similares.