Arequipa: abastecimiento de oxígeno en EsSalud no está garantizado

Hay preocupación en la Red de EsSalud Arequipa. Como en la primera ola, podría faltar el oxígeno para tratar a los pacientes COVID.

EsSalud tiene tres plantas en esta región que ya trabajan casi al tope de su capacidad. Si los casos continúan en alza, en marzo, podría registrarse un déficit de este elemento.

“Ahora tenemos capacidad para abastecer oxígeno, pero estamos preocupados, a este paso en marzo vamos a requerir más”, dijo el gerente de EsSalud, Yuri Vilca.

El galeno detalló que la actual planta en el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, llena a diario 100 balones de 10 metros cúbicos (m3) de oxígeno. La de Camaná 40 balones de 10 m3 y la de Mollendo, 20 balones.

“Podríamos decir que estamos a un 85% de la producción. Gestionamos la compra de una nueva planta pero demandará tiempo”, agregó Vilca.

La demanda de oxígeno también activaron el negocio de la especulación. Las largas colas que se aprecian en las inmediaciones de las plantas productoras no necesariamente la hacen gente con pacientes enfermos. Algunos son traficantes. El jueves pasado, agentes de Estafas de la Divincri detuvieron a integrantes de “Los Piratas del oxígeno”, una mafia que usaba recetas falsas de EsSalud para recargar sus cilindros en Praxair y luego revenderlos.

Al respecto, el gerente de EsSalud señaló que recién tuvo conocimiento de los hechos y que ya ha pedido un informe al director del Hospital III de EsSalud Yanahuara. De ese nosocomio salieron las recetas.

“Son recetas que habrían sido generadas en Yanahuara. El director me tiene que pasar un informe. Preliminarmente me ha informado que, al parecer, los delincuentes habrían falsificado la firma de un galeno porque el número de colegiatura no coincide”, dijo.

La rúbrica sería de un galeno que trabaja en Pediatría.

La autoridad agregó que una vez tenga el informe, recién podrán pronunciarse y defenderse ante las investigaciones que ha iniciado la Policía.

Camas disponibles

Sobre la situación de pacientes COVID-19, Yuri Vilca señaló que tienen aún disponibles 80 de las 400 camas de hospitalización en todos sus centros. Sin embargo, sus 35 camas UCI están ocupadas y cada día hay en promedio, entre 10 a 15 pacientes críticos que requieren ventilación artificial para continuar sobreviviendo.

A diario llegan de 20 a 30 pacientes infectados y casos de reinfección que requieren hospitalización. Dijo que los enfermos se internan en una etapa muy avanzada y requieren oxígeno.

Para Vilca hay una contención en número de muertes en EsSalud. Había entre 10 a 5 a diario, el último jueves se registró 7 muertes. El virus cobró la vida de 13 trabajadores, entre médicos, enfermeras y personal asistencial de EsSalud. La última víctima fue una trabajadora clínica farmacéutica de 33 años.

Según el reporte de la Gerencia de Salud, en las últimas 24 horas, en la región Arequipa fallecieron 17 personas con Covid tanto en EsSalud, Minsa, clínicas privadas etc. El nivel de positividad alcanza 9%, de cada 100 pacientes con síntomas nueve dan positivo.v

Renovadas instalaciones para atender a pacientes

Las autoridades de EsSalud inauguraron ayer las renovadas instalaciones del Policlínico Metropolitano. Durante varios meses, en estos ambientes se realizaron trabajos de mantenimiento y ahora podrán beneficiar a más de 74.00 mil asegurados en diversas áreas.

Las instalaciones cuentan con modernos laboratorios, farmacia, un ambiente para la aplicación de vacunas contra la COVID-19 al personal de primera línea, entre otros.

Según el director del Hospital Metropolitano, Jorge Álvarez, se tiene una capacidad de 100 camas para la atención de pacientes con diversas enfermedades. En los próximos días se trasferirán a estas instalaciones a algunos pacientes.