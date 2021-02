Ancón: Marina de Guerra interviene fiesta COVID-19 en yate

La Marina de Guerra del Perú intervino una embarcación donde se encontraban 17 personas que realizaban una fiesta clandestina pese a las restricciones establecidas por el Gobierno. El hecho se registró en la bahía de Ancón.

El pasado viernes 19 de febrero, el personal naval, a través de la dotación del BAP “Río Chira”, llevó a cabo un patrullaje en el litoral, cuando divisaron un yate en cuya popa había gente.

Al interior de vehículo acuático, de nombre ‘Arrebato’ con matrícula 44890-13-C, se encontró más pasajeros de lo permitido en su certificado de seguridad otorgado por la Autoridad Marítima Nacional.

La Policía Nacional trasladó a los intervenidos a una dependencia policial para continuar con las investigaciones del caso. Además, dentro de los infractores se hallaron a dos menores de edad.

“La Autoridad Marítima Nacional continuará efectuando este tipo de operativos, en coordinación con las autoridades competentes, a fin de velar por la seguridad de la vida humana en el mar”, señaló la institución.

‘Muerte civil’ y no podrán cobrar bono

Los infractores no solo están siendo conducidos a los nuevos centros de retención temporal; además, si es que no han cumplido con pagar la multa impuesta durante el estado de emergencia, no recibirán el bono familiar ni el apoyo alimentario del Estado. Se les aplica una figura similar a la ‘muerte civil’.

Por su parte, el ministro del Interior, José Elice, señaló que no se usa la fuerza ni la coerción, sino que busca la conciencia ciudadana. Dijo que únicamente “son vigilantes estrictos de que se cumplan las medidas.