La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó el 18 de febrero la relación definitiva de 518.928 miembros de mesa, titulares y suplentes ; así como de los locales de votación que serán usados para las Elecciones Generales el 11 de abril.

Los miembros de mesa que cumplan con ejercer el cargo tendrán una compensación económica de S/ 120 en la primera y la misma cantidad en una eventual segunda vuelta. La ONPE informó que las elecciones serán desde las 7.00 a. m. y cerrarán a las 7.00 p. m. En ese sentido, los miembros de mesa deberán presentarse en el local que le corresponda a las 6.00 a. m. para las instalaciones respectivas.

Debido a la pandemia, en esta ocasión el organismo electoral ha priorizado a los más jóvenes para que lleven el proceso de sufragios antes, durante y después. Por ello, también ha compartido el material de capacitación que deberán recibir todos los miembros de mesas, al cual puedes acceder en el siguiente ENLACE.

¿Dónde será la capacitación para los miembros de mesa?

Para cumplir correctamente tu función como miembro de mesa, la ONPE ha publicado en su página oficial todas las intrusiones que debes seguir el día de las elecciones. Solo debes ingresar al siguiente LINK y revisar paso a paso los detalles de la capacitación. Si tienes otras consultas también puedes comunicarte al 417 0630.

Link para saber si soy miembro de mesa

Si quieres consultar si eres miembro debes realizar los mismos pasos: ingresar a este LINK y colocar tu número de DNI. Así, conocerás tu tipo de voto, tu mesa de sufragio, tu local de votación y hasta la dirección del mismo.

¿Dónde es mi local de votación?

La ONPE habilitó la plataforma en la cual puedes conocer tu local de votación colocando solo tu DNI. Ingresa a www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe y sabrás en que lugar deberás cumplir con el deber ciudadano.

¿Cuál es el horario para ir a votar?

Con el objetivo de evitar aglomeraciones en los locales de votación y así contraer el virus de la COVID-19, la ONPE dispuso horarios para personas adultos mayores, embarazadas y de acuerdo al último dígito de su DNI.

7.00 a. m. - 8.59 a. m.: Adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad y de riesgo

9.00 a. m. - 10.00 a. m.: Personas cuyo DNI termina 1

10.00 a. m. - 11.00 a. m.: Personas cuyo DNI termina 2

11.00 a. m. - 12.00 p. m.: Personas cuyo DNI termina 3

12.00 p. m. - 1.00 p. m.: Personas cuyo DNI termina 4

1.00 p. m. - 2.00 p. m.: Personas cuyo DNI termina 5

2.00 p. m. - 3.00 p. m.: Personas cuyo DMI termina 6

3.00 p. m. - 4.00 p. m.: Personas cuyo DNI termina 7

4.00 p. m. - 5.00 p. m.: Personas cuyo DNI termina 8

5.00 p. m. - 6.00 p. m.: Personas cuyo DNI termina 9

6.00 p. m. - 7.00 p.m. : Personas cuyo DNI termina 0.

¿Qué sucede si no cumplo como miembro de mesa o lo asisto a votar?

El voto es obligatorio para los ciudadanos peruanos, a partir de los 18 años. Para los mayores de 70 años el voto es facultativo. Si no cumples con el deber cívico podrás ser multado con hasta 88 soles.

Si fuiste sorteado miembro de mesa (titular o suplente), es tu deber asistir para ejercer esta función. De no hacerlo, deberás pagar una multa por omisión a la instalación de mesa de 220 soles.

Si no cumples con la función de miembro de mesa y a la vez no votas, tendrás que pagar dos multas: una por omisión a la instalación de la mesa y la otra por no sufragar.

