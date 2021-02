Joven denuncia la desaparición de su hermana y su sobrino de un año en SMP

La adolescente María Angélica Ari Larico (15) y su pequeño Kaleb Ari Larico (1) desaparecieron el pasado 15 de febrero en San Martín de Porres (SMP) . Según Celeste Noemi Ari Larico, hermana de la menor, ambos habrían salido sin rumbo desde su vivienda portando consigo dos mochilas con ropa.

“Todavía no aparece, la estamos buscando aún. Ella salió de mi casa y me dijeron los vecinos que una persona se la llevó junto con el bebito”, sostuvo.

Lo que más le preocupa es que, tanto la cuenta personal de Facebook como el número celular de María Angelica se encuentran desactivados tras lo sucedido. Por ese motivo, tras agotar sus posibilidades de búsqueda, decidieron poner la denuncia en la comisaría del distrito.

“Hay una cámara de vigilancia de un vecino y se les ve caminando hasta un parque. De ahí ya no se le ve más, pero pareciera que suben a una mototaxi. Ahí dicen (los vecinos) que un chico los estaba esperando”, detalló.

La familia señala al padre del pequeño Kaleb, a quien solo conocen como ‘Renzito’, como el posible responsable de lo sucedido. “El chico los ha estado amenazando de muerte”, acotó.

Finalmente, solicitó apoyo a las autoridades para poder dar con el paradero de ambos menores de edad. “Que me ayuden a encontrar a mi hermana porque ella no conoce Lima, no sale mucho. Estamos muy desesperados porque está, además, con el bebé. No sabemos si ya comieron, dónde duermen, nos preocupa su salud”, exhortó Celeste Ari.

Si tiene información sobre el paradero de María Angélica Ari Larico y el pequeño Kaleb Ari Larico pueden comunicarse al número: 933 506 887.