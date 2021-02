Gobernador de Arequipa: Jamás me haría vacunar con la vacuna china

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, nuevamente desató polémica por sus declaraciones. Esta vez, la autoridad señaló que no recibió ninguna dosis contra la COVID-19 y agregó que no aceptaría inmunizarse con la vacuna de Sinopharm.

“Declaro abiertamente que no me hecho vacunar y no me haría vacunar porque primero es la gente que está en primera línea. Es más, no me haría vacunar con la vacuna china”, indicó Cáceres Llica, en declaraciones a la prensa.

Minutos antes, durante su discurso en una actividad del Gobierno Regional de Arequipa realizada este jueves en el distrito de Yura, afirmó lo mismo. “Indican que me he vacunado, es completamente falso. Jamás me haría vacunar con esa vacuna china”, manifestó.

La autoridad arequipeña cuestionó, además, que el Gobierno central no autorice que gobiernos regionales y las empresas puedan adquirir dosis de otras farmacéuticas.

“Por qué existe un monopolio de la vacuna acá en el país, cuál es el motivo, cuál es el arreglo interno. Eso me preocupa a mí”, refirió Cáceres Llica, quien pidió la intervención de la Contraloría y el Congreso para que investigue eso.

Asimismo, solicitó al presidente Francisco Sagasti que levante la cuarentena dispuesta en cuatro provincias de Arequipa.