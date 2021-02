Defensoría: 32 hospitales en zonas de alerta extrema no cuentan con oxígeno

Un estudio de la Defensoría del Pueblo reportó que 32 hospitales en zonas de alerta extrema no cuentan con oxígeno medicinal . Así también, otro nosocomio podría quedarse sin el insumo en las próximas 24 horas, si es que no hay un abastecimiento por parte del Gobierno.

“Eso significa que si no reciben una dotación nueva de oxígeno se quedan en desabastecimiento total. Estamos hablando de hospitales importantes como el Hospital Nacional Cayetano Heredia, Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, Hospital Nacional Hipólito Unanue, entre otros, que atienden a un sector importante de la población”, indicó Alicia Abanto, adjunta de la Defensoría del Pueblo, en Panamericana.

En los exteriores del Hospital Dos de Mayo, decenas de personas llevan sus balones de oxígeno para sus familiares y/o amigos con el virus. Algunos ciudadanos expresan que no hay este elemento desde el inicio de la segunda ola de la pandemia. Por esto, piden al Ejecutivo una pronta solución para que no continúe el desabastecimiento.

La Defensoría anunció que si bien el presidente Francisco Sagasti afirmó que están coordinando con Chile para traer este recurso, no será suficiente para aplacar la escasez. “Estas medidas anunciadas no implican la solución de un día para otro con relación a esta escasez. Esto es muy grave para el Perú porque prácticamente faltan 110 toneladas diarias del insumo. Toda esa carencia es la que no llega a estos hospitales”, dijo.

Hasta el jueves 18 de febrero, el Ministerio de Salud reporta un total de 14.414 personas hospitalizadas en diferentes centros de salud.