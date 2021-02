Colegio de Enfermeros sobre Vacunagate: Que les caiga todo el peso de la ley

La decana del Colegio de Enfermeros del Perú, Liliana La Rosa, afirmó que su gremio espera que los funcionarios implicados en el caso Vacunagate reciban sanciones ejemplares de parte de las autoridades peruanas.

En el marco de la segunda ola, indicó, han fallecido 27 miembros de la institución, quienes formaban parte de la primera línea de batalla contra el nuevo coronavirus en los principales nosocomios del país.

“Es muy indignante para nosotros. Realmente este nivel de inmoralidad que expresan las personas que han hecho abuso del poder, que han hecho tráfico de influencias.... No han pensado en personas que estaban salvando vidas, no han pensado que es estratégico pensar que los médicos y enfermeros de UCI tengan acceso a ese escudo (vacuna)”, indicó La Rosa en una entrevista con Canal N.

La mañana de este viernes 19 de febrero se rindió un homenaje a las enfermeros fallecidos durante la pandemia. En el frontis de la institución, se colocaron 20 nuevos rostros impresos en papel a modo de recordatorio.

Según La Rosa, a la fecha, son 8.800 los contagiados de COVID-19 de este gremio, 36 permanecen hospitalizados y 10 están en UCI con ventiladores mecánicos.

“En el fondo, no me sorprende, porque ni siquiera pensaron en ponerles equipo de protección personal. Espero que les caiga todo el peso de la ley y el repudio social, porque no se puede tolerar vivir en la corrupción y con impunidad. El país tiene que cambiar”, sentenció la Rosa.

