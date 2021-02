Clínicas ya no tienen capacidad para atender pacientes graves con COVID-19

Las clínicas, al igual que los hospitales públicos, ya no tienen capacidad para atender a sus pacientes con Covid-19 y menos para recibir a enfermos derivados por el SIS.

Alejandro Langberg La Rosa, presidente de la Asociación de Clínicas Privadas (ACP), señaló a La República que en estos momentos no tienen infraestructura disponible para atender a pacientes que provengan de hospitales ni tampoco se dan abasto para atender a los que tienen seguro particular.

“El problema es que no hay infraestructura en el sector privado para atender pacientes, no tenemos camas UCI, no tenemos camas de internamiento, todo está rebasado, esto no es cosa de precios sino de capacidad. Y otro de los grandes problemas que está pasando el sector privado es que la vacunación del personal que ha ofrecido el Gobierno está lentísima, tenemos instituciones en las cuales ni un solo médico ni enfermera se ha vacunado”.

Además, señaló que son muy pocas las clínicas que pueden firmar acuerdos con el Estado debido a que ya no tienen capacidad. Prueba de ello, en la quinta convocatoria lanzada por el SIS en enero para firmar contratos con el sector privado para la atención de pacientes con Covid-19, solo la clínica Javier Prado se presentó y firmó.

Hay que precisar que los contratos firmados en el 2020 con las clínicas privadas y mixtas terminaron el 27 de noviembre pasado, informó el SIS.

Entidad. Clínicas no han respondido al llamado del SIS. Foto: difusión

“El servicio contratado con la Clínica Javier Prado es en la UCI con ventilador mecánico para pacientes graves con Covid-19 que sean referidos desde un hospital del sector público, o que, necesitando ventilador mecánico, lleguen por el servicio de emergencia”, precisó el SIS a través de un comunicado.

El SIS está insistiendo con una sexta convocatoria, invitando a todas las clínicas privadas y mixtas para que entreguen sus propuestas y se sumen al objetivo de brindar atención a la población con Covid–19, la cual vence el 23 de febrero.

Langberg La Rosa también señala que se está acabando el oxígeno para los pacientes críticos con Covid-19 y tampoco hay capacidad para nuevas hospitalizaciones.

“¿Cómo las clínicas se van a acercar a firmar un contrato (con el SIS) si no tienen capacidad? Hace semanas que las camas UCI están en cero, no hay disponibilidad”, insistió.

Un comunicado colocado en la página web de la Clínica Internacional confirma que están en su máxima capacidad.

“Nos encontramos al máximo de nuestra capacidad de atención en emergencia y hospitalización Covid-19; nuestro tiempo de espera promedio en emergencia es de 5 horas; no contamos con disponibilidad de camas de hospitalización y UCI”, se lee.

En tanto, a través de las redes sociales, algunas personas denunciaron cobros excesivos para acceder a una cama UCI como es el caso que relata Karem Mabell en referencia a un vecino mayor que no tiene seguro. “180 mil soles como garantía por una cama UCI en la Delgado, qué país es este”. También hay quienes denuncian montos exorbitantes en las tarifas de la clínica Limatambo.

Este diario se comunicó con la red Auna (clínica Delgado) y hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta. Tampoco de la clínica Limatambo.

Colapso de clínicas en regiones

Según el Open Covid Perú, ayer ninguna clínica en Lima tenía camas UCI disponibles: Angloamericana, Auna Guardia Civil, Centenario Peruano Japonés, Good Hope, Javier Prado, Jesús del Norte, Limatambo, entre otras.

Este problema también pasa en regiones. Según la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), al 15 de febrero Amazonas Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Ica, La Libertad, Lima región, Madre de Dios, Pasco y Moquegua no tenían ni una sola cama UCI con ventilador mecánico.

La palabra

Alejandro Langberg, presidente ACP

“¿Cómo las clínicas se van a acercar a firmar un contrato (con el SIS) si no tienen capacidad? Hace semanas que las camas UCI de las clínicas están en cero, no hay más disponibilidad para atención”.

