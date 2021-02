Personal de salud protestó ante la nula llegada de vacunas al Rebagliati

Un grupo de profesionales del Seguro Social de Salud (EsSalud) realizó una protesta en los exteriores del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati tras conocer que las vacunas no llegarían a este establecimiento de salud, pese a que la jornada de inmunización iniciaría este jueves 18 de febrero.

Decenas de personas realizaron su cola desde horas de la mañana para acceder a la inoculación. De acuerdo al cronograma, el personal asistencial tenía que ser vacunado; no obstante, a última hora, avisaron que no podrían recibir la primera dosis porque el Ministerio de Salud (Minsa) aún no envía el lote correspondiente.

José Luis Macedo Ramírez, enfermero especialista en Emergencias y Desastres, denunció que ya son varios días con la misma situación. “Nos sentimos indignados porque es la tercera vez que nos citan y no hay vacunas. Esto ya le corresponde al Minsa. Pedimos al ministro de Salud que agilicen los trámites porque tenemos familias y pacientes. Nosotros cuando vamos a evaluar a un domicilio, estamos expuestos a una gran carga viral”, dijo en Canal N.

En el exterior del nosocomio, EsSalud informó que están realizando todas las gestiones correspondientes para que se agilice la llegada de las vacunas y así se pueda inmunizar a los profesionales de la primera línea de batalla. Asimismo, se reprogramará la fecha para el viernes 19 de febrero y así a los subsiguientes días.

Hasta la fecha, según datos del Minsa, ya van más de 122.000 personas vacunadas contra el nuevo coronavirus. Este avance representa a un 86,53 %.