Kemerly Porras, la nutricionista que anima con música a los pacientes COVID-19

Kemerly Porras es una nutricionista del Centro de Atención y Aislamiento Temporal (CAAT) ubicado en el Hospital Nacional Sergio Bernales en Comas. A diario debe llegar para atender y darle seguimiento a las dietas de sus pacientes que enfrentan al nuevo coronavirus, pero, además, los anima con su talento como cantante de variados géneros.

Para ella, la música ha sido una herramienta para que los convalecientes cumplan su régimen de alimentación y puedan recuperarse más rápido. “Yo les diría a mis colegas que debemos ser empáticos y motivar a nuestros pacientes, como si fueran parte de nuestra familia . Trabajar así siempre ha sido muy satisfactorio para mí”, sostuvo.

Actualmente, labora como técnica de nutrición en los CAAT que administra Proyecto Legado, pero hasta antes de la pandemia, se desempeñaba también como vocalista de la orquesta Fiesta Latina . En esta agrupación cantaba salsa, cumbia y bachata, junto a su padre y otros familiares en diversos restaurantes.

Por estos días aprovecha su talento para llevarle alegría y entusiasmo a sus pacientes. “Estoy acostumbrada a ver a la gente feliz. Y de un momento a otro, todo se apagó. De pronto me encontraba solamente con los pacientes, y me di cuenta que dependían mucho de mí. Es una experiencia que me ha marcado mucho”, resaltó.

Finalmente, recomienda que cuidemos nuestra alimentación para hacerle frente a esta complicada enfermedad que azota al país. “Hay que estar siempre hidratado, consumir proteínas, carbohidratos y vitaminas, para no perder la masa muscular. Paciente que no come, desciende rápidamente su estado nutricional y eso es lo que no queremos”, aconsejó.