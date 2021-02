Falsos pacientes COVID-19 accedían a oxígeno en Trujillo

Pese a la necesidad de cientos de familias que llegan para recargar balones de oxígeno en la planta instalada en plena plaza de Armas de Trujillo, inescrupulosos se hicieron pasar por parientes de supuestos enfermos de COVID-19 para poder abastecerse del insumo vital, el cual se presume sería revendido a quienes realmente lo demandan.

Así lo reveló el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, José Ruiz Vega, quien precisó que se han detectado tres casos; ello, tras el cambio de metodología para la entrega de oxígeno, puesto que en un inicio la familia de pacientes C0VD-19 llegaba hasta la planta para solicitar el abastecimiento de los balones, el cual -luego de la espera- era entregado; sin embargo, desde hace unos días se realiza el traslado a domicilio por parte de la comuna.

“Hemos encontrado tres personas que no se ha encontrado el domicilio, donde han adulterado información. Hemos visitado los domicilios consignados y no se han encontrado, no había pacientes (sic)”, dijo Ruiz.

Según la autoridad, se había solicitado la recarga para cinco balones, los cuales no fueron entregados y están a la espera en la planta.

Mafias del oxígeno

Alertados por este acontecimiento, los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) también despliegan trabajos de inteligencia ante las mafias del oxígeno como se reportaron en la ciudad de Lima frente a la escasez de este insumo.

Hasta el momento la planta de Trujillo trabaja las 24 horas del día y existe cerca de 200 balones que esperan su turno.

Hace pocos días, se adquirieron nuevos balones, que suman 300 para ser entregado en calidad de préstamo. Para ello, es necesario presentar documentos que se someterán a la verificación por parte del área de fiscalización de la comuna.