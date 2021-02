Exfuncionario del Minsa Aldo Lucchetti: “Teníamos derecho a ser vacunados”

Aldo Lucchetti Rodríguez, exencargado de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa), y uno de los que figura en la lista del caso Vacunagate, negó haber recibido la dosis de manera irregular y consideró injusto el trato que vienen recibiendo los exfuncionarios que lo hicieron.

En entrevista con ATV Noticias Al Estilo Juliana, Lucchetti reconoció que se colocó la dosis de Sinopharm en el mes de setiembre, luego de que llegara una “invitación abierta al Minsa” por parte del doctor Germán Málaga , responsable de los ensayos clínicos de la entonces candidata a vacuna Sinopharm en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

“Nosotros sabíamos que esta vacuna era un buen prospecto de vacuna y por eso todos los que decidimos vacunarnos, lo hicimos y los que no, no. Era una cuestión muy libre”, dijo

El exfuncionario indica que cada uno decidió de forma voluntaria si se colocaría la dosis y por lo tanto asumir los posibles efectos adversos. En tal sentido, precisó que no se colocó una vacuna, si no un “proyecto de vacuna”, pues para setiembre no habían culminado los ensayos clínicos en Perú.

“Nosotros lo que hemos hechos es utilizar este producto que ahora sí es reconocido como vacuna, pero que en esa época estaba en una fase de experimentación y solo estaba en fase 2, no estaba ni siquiera en fase 3″, sostuvo.

Lucchetti Rodríguez aclaró que las vacunas extras no fueron un “regalo” del laboratorio chino, pues, según dijo, dichas dosis pasaron por la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica (OGITT), que pertenece al Instituto Nacional de Salud (INS).

Asimismo, aseguró que las vacunas extras no condicionaron las negociaciones para que el Estado peruano contratara con Sinopharm.

El exfuncionario señaló que él y las personas de su entorno decidieron aplicarse la dosis porque muchos de ellos tenían comorbilidades y otros factores de riesgo. Contó que de las diez personas de su grupo de trabajo, cinco se infectaron y algunos de ellos tuvieron que ingresar a UCI.

“Los trabajadores de salud que estábamos incluidos en esa lista somos los trabajadores que hemos estado durante todo este tiempo exponiéndonos constantemente y nosotros teníamos derecho a ser vacunados ”, manifestó.

En otro momento de la entrevista, Lucchetti cuestionó al presidente de la República, Francisco Sagasti; también a quienes critican a los funcionarios que se colocaron las dosis en secreto.

“Es importante querer hablar porque tenemos que defender la posición de los funcionarios que hemos trabajado en esta pandemia y hemos sacrificado incluso nuestra vida y nuestra salud. (...) Lo que pido es que el presidente de la República no tome actitudes injustas calificándonos a nosotros de corruptos”, indicó.