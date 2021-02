El Agustino: amenazan de muerte a vecinos que luchan contra la delincuencia

Miembros de la junta vecinal del parque Túpac Amaru, en El Agustino, denunciaron haber recibido amenazas por parte de desconocidos y acusaron a las autoridades de no brindarles protección.

Uno de los agraviados afirma que le dejaron un sobre con una bala en la puerta de su casa con un mensaje intimidante.

También lanzaron una bolsa plástica con una bala dentro hacia el inmueble de otro vecino.

La vicepresidenta del parque cuenta que el día que los hechos ocurrieron se encontraban realizando limpieza de las áreas verdes. Ella dice que quienes dejaron las amenazas fueron dos hombres en motocicleta con el rostro cubierto y también pretendían disparar contra una casa donde se encontraba una niña; sin embargo, no lo hicieron porque los vecinos se dieron cuenta y los ahuyentaron.

La dirigente vecinal indica que en otra ocasión un sujeto, también en motocicleta, se acercó a su vivienda para amedrentarla, y denuncia que pese a que había un sereno cerca, este no intervino.

“Hace dos días pedí ayuda a un sereno porque estaba un motorizado en la reja de mi casa que me insultaba, me agredía y me decía que me atenga a las consecuencia. Lo único que dijo el sereno fue ‘no voy a hacer nada porque de eso se encarga la Policía’”, narró en declaraciones a La República.

Los vecinos afirman que las amenazas en su contra es porque siempre cuidan que personas de mal vivir no permanezcan en el parque , pues afirman que muchas veces acuden para fumar droga, coordinar actos ilícitos y hasta sostienen relaciones sexuales en medio de las áreas verdes.

Asimismo, ellos se han organizado y juntado dinero para comprar cámaras de seguridad, alarmas y silbatos a fin de alertarse mutuamente sobre la presencia de malhechores.

Los residentes de los alrededores del parque temen por su vida y se quejaron que en la zona hay poco patrullaje del Serenazgo y la Policía pese a que la espalda de la cuadra hay una comisaría.

En medio del enlace en vivo que RTV, el canal de streaming de La República, hacía sobre el caso, se acercó un representante de la municipalidad y garantizó que se intensificará el patrullaje en el parque. Asimismo, la Dirincri ya se encuentra investigando las amenazas contra los vecinos.