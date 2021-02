Calculadora de turno de vacunación Perú: consulta cuándo te tocaría

Luego de que se iniciara el proceso de inmunización contra la COVID-19 en Perú, la principal pregunta que tienen todos los peruanos es ‘¿cuándo me toca vacunarme?’. Además de los tres grupos de prioridad que estableció el Ministerio de Salud (Minsa), existen otras variables que determinarán cuándo será tu turno de recibir las dosis contra el SARS-CoV-2. Debido a esto, Arturo Barrantes, desarrollador de Omni calculator, y Álvaro Diez crearon la Calculadora de turno de vacunación para Perú.

Esta herramienta recoge todos los indicadores disponibles para calcular en qué fecha estimada un ciudadano o ciudadana recibiría la vacuna contra la COVID-19. Descubre en esta nota cuál es el intervalo probable en el que serías llamado para obtener la dosis contra el nuevo coronavirus.

¿Cómo utilizar la Calculadora de turno de vacunación?

Para usar la calculadora, ingresa al portal de Calculadora de turno de vacunación para Perú en Omni calculator o haz clic en este enlace. Luego sigue los siguientes pasos:

Introduce tu edad en años

Indica si eres personal de salud de primera línea contra la COVID-19

Si trabajas o formas parte de cuerpos de emergencia o seguridad, selecciona sí

Señala si te desempeñas como trabajador de limpieza

Asimismo, debes confirmar si fuiste seleccionado como miembro de mesa para las Elecciones Generales de 2021

Si padeces alguna comorbilidad, selecciona sí

Debes informar si perteneces a una comunidad nativa o indígena

Indica si trabajas o resides en un centro del Instituto Nacional Penitenciario (INPE)

Por último, debes informar si estás embarazada o tienes planes de estarlo próximamente

La calculadora mostrará automáticamente cuántas personas se encuentran en fila y la fecha aproximada en la que sería contactado para vacunarse.

Según Arturo Barrantes, desarrollador de Omni calculator y creador de la Calculadora de turno de vacunación para Perú, el resultado que se muestra en pantalla “considera el ritmo de vacunación diario que se está reportando, la cantidad de personas que ya se han vacunado y la cantidad de personas que faltarían por vacunar”.

Asimismo, Barrantes sostiene que “también hay una variable que se llama tasa de aceptación de la vacuna, que es 59%”. Este porcentaje indica qué tan aceptada es la vacuna por los peruanos. Este valor fue agregado según el último reporte de Ipsos.

“ Si la vacuna no les da confianza a las personas, entonces el porcentaje de aceptación va a bajar. Si les da confianza ese porcentaje va a subir. Si hay más personas queriendo vacunarse, entonces tu turno te tocaría después. Si hay menos personas que se quieran vacunar, te debería tocar antes . De todas formas, es importante mencionar que lo que se busca es alcanzar una inmunidad de grupo, de rebaño, como se dice. La cual se logra de 70% a más. Por eso es muy importante recalcar en la información que llega a la población respecto a las vacunas”, aseguró.

El desarrollador afirmó que la tasa de aceptación es un dato presente en todas las calculadoras de vacunación de los países.

“En un país llega un tipo de vacunas, en el nuestro llega otro tipo de vacunas. Por ejemplo, en Argentina hasta el día de ayer solo tenían la vacuna rusa. Igual en Ecuador, solamente tienen la Pfizer y en Chile tienen una vacuna china y la Pfizer. En cada uno hay una percepción diferente de las vacunas. Es una variable independiente de cada país. Nosotros como equipo de Omni calculator, que desarrollamos estas calculadoras, vigilamos de cerca estos indicadores”, señaló Barrantes.

De acuerdo a cifras publicadas en 2020 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Perú cuenta con cerca de 33 millones de habitantes; sin embargo, la población objetivo del proceso de vacunación contra la COVID-19 asciende a 24,5 millones de peruanos y peruanas.

“Esa cantidad es porque la vacuna ha sido aprobada para uso de emergencia . No hay pruebas que justifiquen de que no hay ningún tipo de consecuencia para personas menores a 18 años. Por eso es que no se está considerando ese grupo de personas. Por otro lado, tampoco se debería vacunar a mujeres que están embarazadas, que deseen estar embarazadas o que estén dando de lactar. No se recomienda, pero en Perú se permite bajo el riesgo de la persona. También hay personas que no se deberían vacunar como son las que sufren de inmunodepresión o alergia porque ya se ha visto en otros países que este grupo presenta reacciones adversas”, agregó Barrantes.

Coronavirus en Perú: cifras de contagios

A la fecha, Perú registra 1 252 137 casos de contagios y 44.308 decesos por coronavirus, según la Sala Situacional del Ministerio de Salud. En tanto, 122.023 peruanos recibieron la primera dosis de Sinopharm.