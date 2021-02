Arequipa: diez maestros fallecieron por COVID-19 durante este 2021

Diez maestros fallecieron en lo que va del 2021 por la COVID-19, informó el secretario regional del Sutep, Adolfo Quispe Arias. Explicó que se trata de docentes en actividad que residían en las provincias de Camaná y Caravelí. También en distritos como La Joya (Arequipa), El Pedregal en Majes (Caylloma). “Queremos hacer llegar las condolencias a sus familiares”, declaró el dirigente.

Quispe mostró su preocupación ante la posibilidad de que las clases presenciales se reanuden en abril próximo. “ Sería un riesgo para nosotros. El 15 de abril no va a cambiar la pandemia. Al contrario, estamos en plena segunda ola”, indicó. Espera que con la llegada de la vacuna, los educadores sean un grupo prioritario para inmunizarlos y así protegerlos.

Sobre el proceso de reforzamiento para los cerca de 10.000 alumnos no contactados y que no lograron integrarse al trabajo remoto en el 2020 , Quispe sostuvo que no se ha dispuesto un acompañamiento de logros de cada estudiante. “Los padres están supliendo ese acompañamiento de los docentes como pueden”, resaltó. Subrayó que existe la posibilidad de que un grupo de menores no logre las metas trazadas del reforzamiento.

Explicó que el Ministerio de Educación debió prever esta situación y con un presupuesto adicional contratar a los educadores necesarios para que evalúen la nivelación. Explicó que hasta el momento, no se han dispuesto las medidas necesarias para evitar que en el año lectivo 2021 se tenga los mismos problemas de conectividad. “Esperamos que se planifique de parte del ministerio y que se les entregue las herramientas tecnológicas, incluida la conectividad de los estudiantes”, resaltó.