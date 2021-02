Arequipa: artesanos de la Ruta del Sillar trabajan en tres esculturas

Los encargados de la Ruta del Sillar buscan ofrecer variedad a los turistas cuando se levante la cuarentena en Arequipa. Ante ello, están trabajando en nuevas esculturas que generen interés por visitar este destino local.

Según detallaron, se está trabajando en tres esculturas. Se trata de un cóndor andino acompañado de un zorro, que tendrá un peso aproximado de 13 toneladas. Así también, un águila parada en una rama de árbol pesará cerca de tres toneladas. Agregaron que las piezas estarán habilitadas dentro de poco.

Las canteras de Sillar están ubicadas en la quebrada de Añashuayco, distrito de Cerro Colorado. Dicho destino apunta a convertirse en uno de los principales atractivos turísticos de Arequipa tras la pandemia.

Nuevas piezas estarán habilitadas dentro de poco. Foto: GRA

Las nuevas esculturas se sumarán a las ya existentes, como la pelea de toros, zoológico de animales, nacimiento de Jesús, Virgen de Chapi, sillón del inca, corazón gigante, entre otros.

El presidente de la Asociación Turística de Cortadores y Artesanos de las Canteras de la Ruta del Sillar, Prudenció Idme Gutiérrez, informó que desde octubre del año pasado, cuando se reabrió este atractivo turístico tras la cuarentena, recibieron hasta el 14 de febrero más de 4.000 turistas.

Impulsan actividad turística en la Ruta del Sillar. Foto: GRA

Idme resaltó que ven con mucho optimismo la actividad turística y resaltó la importancia la creatividad en las esculturas.

“En los últimos años, ya no es rentable la extracción de los bloques de sillar que generalmente son destinados a la construcción de viviendas. Nos demoramos un mes y medio para preparar 200 bloques de sillar, que tiene un costo de S/ 1.200 soles y no compensa el esfuerzo que realizamos, por ello, vemos con gran optimismo la actividad del turismo. Los visitantes no solamente disfrutan de las esculturas, sino también de las interpretaciones; es decir, el turista aprecia la extracción y tallado de los bloques del sillar”, resaltó.

Inspección

El pasado martes, el gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Carlos Andrade Pareja, junto con el Jefe de la Policía de Turismo de Arequipa, comandante PNP Gleen Hijar, realizó una visita inopinada al atractivo turístico. En esta, se constató el cumplimiento de la cuarentena que prohíbe la afluencia de turistas en atractivos de las provincias con nivel de alerta extremo. Así también, el trabajo de los canteros ante una próxima reapertura.