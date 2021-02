El médico infectólogo Juan Villena afirmó no haber sido inoculado con alguna de las 2.000 dosis extras de la vacuna contra el coronavirus que envió el laboratorio chino Sinopharm.

“No me he vacunado y no he sido invitado. Al haber tantas enfermeras y tantos médicos atendiendo pacientes UCI bajo condiciones deplorables, no tenga duda que yo hubiese dicho ‘Después, que se vacunen ellos’ con gusto la acepto”, dijo a Latina Noticias.

Asimismo, hizo referencia al caso de la ex ministra Pilar Mazzetti, quien le mintió al país, tras ser inoculada contra la COVID-19 al margen de los ensayos clínicos del laboratorio chino.

“En cualquier batalla el general no se va si no tiene las mejores condiciones, pero no decirlo y expresar algo que no es, eso es lo que más incomoda al grueso de los médicos. Además, que galenos de alto nivel no hayan priorizado (la vacuna) de manera adecuada es lamentable”, sostuvo

La exministra de Salud aceptó haberse vacunado contra la COVID-19

El nombre de Pilar Mazzetti también figura en la lista (fila 262) y está consignada como parte del personal vacunado del Minsa. Asimismo, tras conocerse que mintió al país, la extitular de la mencionada cartera pidió perdón por haber ocultado su vacunación y lo calificó como “el peor error de su vida”.

“Nada disculpa lo que he hecho y menos haberlo ocultado. (…) Finalmente, cedí ante la inseguridad y mis miedos, sin que ello justifique lo que he hecho. No haber reflexionado sobre mi actuar desde el punto de vista ético y las dudas que mi comportamiento podían generar, es una responsabilidad que voy a sobrellevar siempre”, escribió.

Puedes revisar aquí el listado de las personas que accedieron a las dosis de Sinopharm: