Según Málaga, tercera dosis en lista de vacunados “es para futuros ensayos”

Tras la difusión de la lista de vacunados irregularmente contra el coronavirus con las dosis de Sinopharm, llamó la atención que algunos de los incluidos en la relación hayan sido inoculados hasta en tres ocasiones, entre ellos el exviceministro de Salud Pública, Luis Suárez Ognio.

Al respecto, el investigador principal del ensayo clínico en la Universidad Cayetano Heredia, Germán Málaga, intentó exculparse y señaló que esto se debió a que se estaba evaluando la posibilidad de realizar futuros estudios sobre una mayor eficacia de la vacuna.

“Estamos en la idea de hacer un ensayo posterior a este, donde veremos si tres dosis es mejor que dos. Hemos sido una especie de autoconejillos de indias. Un grupo de nosotros nos hemos inoculado para evaluar cómo van las respuestas”, mencionó en diálogo con RPP.

El especialista aseveró que se busca determinar si es conveniente “desde un punto de vista clínico” incrementar el número de anticuerpos. No obstante, ello ha generado suspicacia debido a que esto no estaba estipulado en la investigación oficial, por lo que carecía de los permisos para realizarla. Además, contravía en cuestiones éticas al realizar la experimentación sin tener en cuenta los riesgos que podría conllevar, ya que para entonces la vacuna aún no pasaba la fase 3 de investigaciones.

Por otro lado, si bien Málaga mencionó que “alrededor de 30 personas” recibieron hasta tres dosis, la lista muestra que fueron un total de 40.

“Tenemos 803 dosis en stock en la UPCH”

Por otro lado, el Dr. Málaga precisó que del total de vacunas que fueron entregas de cortesía por parte del Gobierno chino, 803 aún se encuentran en los interiores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

“Como les dije, fueron un total de 3.200 vacunas, 1.200 están en la embajada china y 2.000 fueron entregadas de la forma en la que les conté. De estas, tenemos 830 dosis en stock en la Cayetano Heredia”, mencionó el investigador.

No obstante, si se restan estas cifras al total de 2.000 dosis que recibió Málaga de cortesía de Sinopharm, quedan en el aire 280 dosis, las cuales no supo explicar dónde están.

