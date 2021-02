Puente Piedra: realizan largas colas para el cobro del bono de 600 soles

Un escenario ya conocido. Cientos de personas formaron largas colas en los exteriores de la agencia del Banco de la Nación ubicado en la avenida Juan Lecaros del distrito de Puente Piedra.

Personas de la tercera edad y madres de familia con bebés en brazos llegaron desde muy temprano para realizar el cobro del Bono 600, a pesar de que hace unas semanas el Banco de la Nación pidió a la población que no acudiera a sus agencias a solicitar información y que vayan a cobrar según el cronograma establecido .

El pago de dicho subsidio económico inició hoy miércoles 17 de febrero a las personas que pertenecen a programas sociales Juntos y Contigo y Pensión 65. Pese a ello, algunos beneficiarios tuvieron problemas para acceder al bono.

Tal es el caso de la señora Rosa Fernández, una persona de 72 años de edad, quien estuvo haciendo cola desde las 5 de la mañana, pero al ingresar le informaron que aún no le asignaron el bono. “Yo revisé y me salía para hoy junto con mi pensión, y ahora vengo y me dicen que no ha salido, que regrese mañana o pasado”, asegura.

Ella al igual que muchos peruanos se ven en la necesidad de recibir este su apoyo debido a su situación económica. “Tengo que cachuelear para vivir. Ahora he conseguido un trabajo de reciclaje, es el único sitio donde me pueden dar trabajo. Si no necesitara y tuviera posibilidades no tendría por qué humillarme tanto”, señaló.

Situación similar denunciaron otros usuarios quienes llegaron hasta el frontis de la agencia bancaria. “Mi hija pertenece al programa Juntos y supuestamente hoy iba a cobrar pero cuando entré a revisar le sale fecha de cobro para el 13 de marzo, o sea en un mes todavía.”, indicó otra mujer.

Claves sobre el nuevo bono de S/ 600.

¿Cuándo cobrar el bono 600 soles?

El Gobierno informó que el bono de 600 soles debe llegar a 4.2 millones de familias vulnerables, residentes en las 10 regiones comprendidas en el nivel extremo de contagios, y que deben guardar inmovilización social obligatoria por 15 días.

Este es el cronograma de beneficiarios.

Grupo 1: el operativo de pago del Bono 600 comenzó este miércoles 17 de febrero con los hogares de los programas sociales Juntos, Pensión 65 y Contigo. En un primer momento, en la modalidad de depósito en cuenta y luego se implementará la modalidad de carritos pagadores con pago a domicilio para las usuarias y usuarios del programa Pensión 65, mayores a 80 años con discapacidad severa y que vivan solos.

Grupo 2: a partir del 26 de febrero se pagará a los hogares que no son de programas sociales y tienen acceso a productos en entidades financieras, ya sean cuentas de ahorro, billeteras digitales o afiliados a banca celular. El cobro podrá realizarse en las modalidades de depósito, ya sea cuentas en bancos privados, Banco de la Nación, cajas municipales, financieras o a billeteras digitales; así como a través de la modalidad de banca celular del Banco de la Nación.

Grupo 3: desde el 8 de marzo se pagará a los hogares que se encuentran en comunidades donde no hay presencia de entidades financieras, a través de dos modalidades. Una será la de carritos pagadores en puntos focalizados y la otra será carritos pagadores con pago a domicilio para personas adultas mayores de 80 años, con discapacidad severa, que viven solas.

Grupo 4: a partir del 29 de marzo se iniciará el pago en agencias bancarias a los hogares, cuyos integrantes no tienen cuenta en algún banco o entidad financiera ni figuran con un número de celular identificado. Si la persona designada desea cobrar el bono con anticipación, podrá solicitar el cambio de modalidad de pago. Para ello, tendrá que elegir entre abrir una cuenta, afiliarse a una billetera digital o acceder a la banca celular.