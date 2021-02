Noemí: la otra víctima hallada en el pozo donde estaba Judith

Hace siete días hallaron dos cuerpos en un pozo en el sector agrícola de La Yarada, el primero de ellos era Judith Machaca Cauna (20). Ayer se confirmó que el segundo cadáver es de la adolescente Noemí, de 14 años, cuya desaparición fue denunciada en octubre. El pozo está en el predio de la familia del policía Santiago Paco Mamani.

La madre, Magaly L. M., relató que su hija desapareció el 09 de octubre y denunció el caso el 12 ante de la Policía. Ella consideró que en el área de Desaparecidos de la Central Operativa de Investigación Criminal nunca hubo mucho interés en su caso.

Refirió que el suboficial Nelmer Layme Fuentes, quien estuvo a cargo de la investigación, le indicó que su hija en noviembre se habría comunicado con una amiga. Eso le dio cierta tranquilidad a la madre, pues creía que aparecería pero eso nunca ocurrió.

Además relató que al no notar resultados, pidió al oficial de apellido Lucero que cambie a Layme del caso. “Me dijo que eso no se podía. Que le iba a pedir a Layme que pusiera más empeño. Ahora me dicen que Layme está de vacaciones, justo ahora que se halla el cuerpo de mi hija.”, declaró la madre.

También comentó que su hija era rebelde y hasta en cuatro oportunidades se había ausentado de su hogar. En todas, ella colocó una denuncia brindando información detallada a la Policía sobre su hija, sus cuentas de Facebook y quienes podrían ser sus amistades. La madre no sabe cómo su hija pudo acabar en un pozo en el predio de la familia de Paco, quien laboró en el área de Secuestros.

Ayer se difundieron 4 videos en la cuenta de Facebook de Santiago Paco, sospechoso del secuestro y crimen de Judith. En las grabaciones, Paco sostiene que existe una red de trata de mujeres captadas a través de la Policía para la prostitución, confiesa que él formó parte de ella y ayudó a sepultar los cuerpos de Judith y la menor.

Acusó como autor de los crímenes al suboficial Jhon Choque Valdivia y dio como fecha de muerte de Noemí el 9 de octubre. El jefe de la Macro Región Policial, Segundo Mejía Montenegro, aseveró que los suboficiales mencionados por Paco no serán descartados de una investigación. Afirmó que Choque se ha mostrado dispuesto a ser investigado brindando su equipo telefónico y computadora.

La Fiscalía logró que la orden de prisión preventiva contra Paco sea ampliada de 9 a 18 meses. Se ofrece una recompensa de 30 mil soles por su paradero. “En cualquier momento te voy a capturar, es mejor que te pongas a derecho y afrontes como hombre y no te escondas como cobarde.”, dijo Mejía.

Por otro lado Wilfredo Linares Centurión (54), uno de los fundadores de la asociación Nuevo Renacer Agrícola, contó que tras ser ubicado por el padre de Judith, brindó el 28 de diciembre a la Policía información técnica para que se diera con el pozo. Hoy, tras la investigación, se sabe que el padre de Paco, habría contratado volquetes para que sepulten el pozo el 31 de diciembre.

“El 12 enero volví a dar la misma información al comandante Carlos Guevara (que llegó de Lima para investigar el caso) y de inmediato consiguieron las órdenes judiciales para resguardar el predio y excavar”, dijo Linares.

Los padres de Paco: “somos inocentes”

Los padres Santiago Paco Mamani, Jorge Paco Cabrera y Nancy Mamani Huayhua, fueron trasladados desde la Central Operativa de Investigación ayer por la tarde a la Fiscalía. Dijeron ser inocentes.

El abogado de la familia de Judith, Miguel Angel Díaz, informó que el fiscal Jesús Rojas Hurtado solicitará la prisión preventiva de ambos padres.

En sus videos el policía Paco refiere que su padre no sabía que había dos cadáveres en el pozo y que le mintió diciéndole que se iba a construir un galpón en su predio.

El abogado Díaz detalló que los padres declararon ante la Policía lo mismo que difundió ayer Santiago Paco. Para él se trata de una argucia del policía para salvar a sus padres de la cárcel.

