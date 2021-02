Juan Carlos Velasco sobre Vacunagate: “El país no se merece eso”

El director del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Juan Carlos Velasco, mostró su indignación por los nombres que aparecen en la lista de los 487 funcionarios que accedieron a la vacuna contra la COVID-19 de Sinopharm, al margen de los ensayos clínicos.

“Lamentablemente se han incurrido en varias faltas, y creo que el país no se merece eso . Bajo este concepto, como director general hemos decidido desde el primer día que mi persona será la última en vacunarse dando fe que no se ha quedado un trabajador sin vacunarse. Estamos en un país donde algunas veces no se cumplen las normas”, dijo tras la recepción oficial de dos plantas de oxígeno entregadas por la organización Respira Perú a Canal N.

Por otro lado, Velasco detalló que la primera dosis de la vacuna del laboratorio chino ya ha sido aplicado en un 90% del personal de primera línea del nosocomio que él lidera. Además, señaló que están a la espera de que les confirmen desde el Ministerio de Salud la fecha de entrega para las segunda dosis.

Este martes salió la lista completa de 487 personas que accedieron a la vacuna de Sinopharm, al margen de los ensayos clínicos. Entre los principales funcionarios públicos están Martín Vizcarra, la exministra de Salud Pilar Mazzetti, miembros de Cancillería, entre otros. Así también, aparecen los rectores de las casa de estudios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Privada Cayetano Heredia: Orestes Cachay Boza y Luis Varela Pinedo.

Compartimos a continuación las 12 páginas con la información de las personas que accedieron a las dosis: