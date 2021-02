Jefe de bomberos de Moquegua: Vizcarra no estaba en lista para vacunación

Luego de que en algunos medios de comunicación se diera a conocer que el nombre del expresidente Martín Vizcarra aparecía en las listas de la XXI Jefatura Departamental Moquegua para ser beneficiado con la vacuna contra la COVID-19, el comandante Camilo Valdivia Rivera salió al frente para indicar que dicha versión no es cierta.

Camilo Valdivia, quien es el jefe del Cuerpo de Bomberos de Moquegua, dijo sentirse indignado por las informaciones imprecisas. Al respecto, señaló que Martín Vizcarra aparece en una lista donde figuran todos aquellos que formaron parte de los hombres de rojo. Asimismo, indicó que, entre los más de 300 nombres, incluso figuran personas que se encuentran en el extranjero y hasta personal que falleció a raíz de la pandemia.

Martín Vizcarra -de acuerdo a Valdivia Rivera- formó parte del cuerpo de bomberos desde los años 90 y pertenecía a la Compañía 74, situada en la ciudad de Moquegua.

La lista oficial con los nombres de quienes serían beneficiados con las vacunas -sostuvo- fue actualizada una semana atrás por los jefes de las diversas compañías y esta fue enviada el último lunes a la ciudad de Lima. En estos padrones figuran 159 bomberos quienes se encuentran en actividad por lo que fueron considerados para la inmunización.

Hay que precisar que, sobre este tema, también se pronunció el ex comandante general del Cuerpo General de Bomberos, Larry Lynch, quien confirmó que el exmandatario fue incluido en una lista de los bomberos de Moquegua para ser inmunizado y aseguró que hace más de 20 años Vizcarra no tiene actividad como bombero.

“No se ha depurado la lista y eso perjudica a los bomberos de primera línea. No sabemos si a través de este listado se vacunó, pero sí preocupa”, manifestó a RPP.

Sobre estas declaraciones, Camilo Valdivia aseveró que Larry Lynch se manifestó sin conocer el procedimiento que realizaban en el Cuerpo de Bomberos de Moquegua, por lo que le restó importancia.

Reconoció que son amigos

Respecto a este tema, Camilo Valdivia dijo sentirse contrariado por la vinculación que se hizo entre la Compañía de Bomberos y temas políticos. Reconoció ser amigo de Vizcarra y conocerlo desde los 6 años de edad, pero indicó no pertenecer a su partido político.

“No estoy defendiéndolo (a Martín Vizcarra), estoy diciendo la verdad y los papeles hablan. Yo no me meto en política, yo soy su amigo y no pertenezco a partidos”, sentenció.