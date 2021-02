Estudio científico recomienda rechazar proyecto minero Ariana por alto riesgo para las fuentes de agua de Lima y Callao

La proximidad del depósito de relaves del proyecto minero Ariana a la entrada del túnel trasandino, que transporta agua bajo los andes desde la cuenca del Atlántico hasta la cuenca del Pacífico, y forma parte del suministro de agua para la ciudad de Lima, genera altos riesgos para la disponibilidad de 10 millones de personas al recurso hídrico.

“Este depósito de relaves estaría a 115 metros del túnel trasandino, y la presa de relaves a 1 275 metros aguas arriba de la bocatoma de agua del túnel”, precisó el investigador Steven Emerman, quien recomienda por ello rechazar este proyecto minero.

Entre otros riesgos posibles, el investigador subraya las fallas de las presas de relaves en Perú (18 fallas conocidas), manifestando que no puede descartarse una eventualidad de este tipo, sea por sismos, malas construcciones, u otras causas. Entre otras consecuencias, ello podría generar que los relaves fluyan en el suministro de agua a Lima o que los relaves también bloqueen el canal o fluyan a lo largo del canal hacia el túnel trasandino.

Sumado a ello, Emerman precisó que el cimiento de la presa del proyecto minero presentaría una gran fragilidad, que sometida a un esfuerzo o tensión horizontal, por ejemplo en caso de un sismo, tendría altas probabilidades de colapsar. En una situación así, se soltarían los relaves, lo cual podría afectar gravemente el entorno y las fuentes de agua.

“La ingeniería y la ciencia tras este proyecto son muy débiles. Los peligros para las comunidades aguas abajo y para la población de Lima son muy altos. Por eso la recomendación es rechazar este proyecto”, dijo tras exponer los hallazgos de su investigación “Análisis de Riesgo de la Presa de Relaves en la Mina de Cobre y Zinc Propuesta Ariana, Provincia de Yauli, Departamento de Junín, Perú”.

Sobre la posible ruptura de la presa y su impacto en la capital, Emerman sostuvo que nunca ha ocurrido una secuencia de eventos similares, que implique una presa de relave con impacto en el suministro de agua para una ciudad. “Desde mi conocimiento, nunca se ha construido una presa de relaves aguas arribas de un suministro de agua para una ciudad”, enfatizó.

A su turno, Luisa Eyzaguirre, secretaria general de SUTESAL, recalcó que más del 60% del agua viene por el túnel trasandino y que la cercanía de la presa del relave a esta infraestructura implica muchos riesgos. “Sedapal tiene la obligación de tener una posición bastante firme. No se trata de tener una postura antiminera, el Estado está para preservar el derecho a la vida de las personas por encima de intereses económicos”, precisó.

Elizabeth Zamalloa, representante de CooperAccion, hizo también hincapié en la ubicación de esta presa de relave. “Es una zona altamente sísmica, y ello, unido a precipitaciones, configuran un peligro real. No es ser antiminero, es apostar por la vida. En otros países se rechazaría esta propuesta solo por su ubicación. Estamos reclamando el derecho a la vida”, manifestó.

Cabe señalar que hoy se tenía prevista una audiencia en el marco de la demanda presentada por organizaciones de la sociedad civil como CooperAcción, el Instituto de Defensa Legal, las ex congresistas Marisa Glave, y Katia Gilvonio, contra la realización del proyecto minero Ariana. Sedapal, empresa de agua potable, había sido citada a la audiencia del Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima para exponer su posición sobre el proyecto. Sin embargo, la audiencia ha sido reprogramada por la Jueza para el día 4 de marzo aduciendo las dificultades del estado de emergencia.

Hay que destacar que el Doctor Steven H. Emerman tiene un Bachelor of Science en Matemáticas de la Universidad Estatal de Ohio, un Máster (M.A.) en Geofísica de la Universidad de Princeton, y es Doctor (Ph.D.) en Geofísica por la Universidad de Cornell. El Doctor Emerman tiene 31 años de experiencia en la enseñanza de hidrología y geofísica y tiene 70 publicaciones revisadas por expertos en estas áreas. Además, es autor del capítulo sobre “Waste Management” (Gestión de residuos) para el próximo Underground Mining Handbook (Manual de Minería Subterránea) de la SME (Society for Mining, Metallurgy and Exploration (Sociedad para la Minería, Metalurgia y Exploración)”.