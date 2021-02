Coronavirus en Perú: hospitales de regiones en nivel extremo se quedan sin oxígeno

Cada vez es mayor el déficit de oxígeno medicinal para enfrentar la segunda ola del Covid-19, lo que viene causando la muerte de muchos pacientes en el país.

La Defensoría del Pueblo alertó de que en 11 hospitales ya no queda más oxigeno medicinal , y estos están ubicados en zonas de alerta extrema de las regiones Amazonas, Arequipa, Cusco, Huánuco, Junín, Lima, Pasco y Loreto. Y demandó a las autoridades de salud enviar los balones suficientes para salvar la vida de los pacientes.

Entre estos hospitales figuran El Buen Samaritano y Utcubamba (Amazonas), Hospital Central de Majes (Arequipa), Hospital de Huaycán (Lima), Hospital Vitarte (Lima), Hospital Selva Central y Enfermedades Tropicales (Junín), Hospital II (Pasco), Hospital Regional de Loreto Felipe Santiago Arriola Iglesias (Loreto).

Alicia Abanto, adjunta de la Defensoría del Pueblo, precisa que según SuSalud hay otros 26 hospitales que tienen oxígeno medicinal solo para 24 horas. De este grupo, la mitad se ubican en Lima Metropolitana, entre ellos el Arzobispo Loayza, María Auxiliadora, Sergio Bernales-Collique, Dos de Mayo, Hipólito Unanue.

Abanto explica que hay hospitales que no cuentan con planta de oxígeno y dependen de las empresas proveedoras, pero no hay suficiente capacidad de producción. “Ese es un problema generalizado, muchos hospitales están recibiendo menos oxígeno de lo que necesitan y si no les llega la recarga a tiempo se quedan sin disponibilidad”.

En Junín, el director de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud (Diresa), Luis Zúñiga, refiere que las seis plantas de oxígeno que tiene la región están trabajando a toda su capacidad y alcanza para abastecer a los hospitales, pero no para las personas que necesitan oxígeno en sus casas.

En tanto, en Huánuco, el jefe de la Diresa, César Torres, señala que la región necesita 10 plantas de oxígeno y se corre el riesgo de una tercera ola para marzo. Por ahora se cuenta con tres plantas, pero no son suficientes para la alta demanda y hay varios pacientes que están falleciendo ante esta carencia.

La región tienen un déficit de 400 balones de oxígeno al día y se abastece de Lima, La Oroya y San Martín, pero hay el temor de que empiecen las lluvias y ya no se tenga este recurso por los huaicos. “Pido al ministro Óscar Ugarte que cumpla el ofrecimiento del Minsa para dotarnos de una planta de oxígeno de la universidad Católica”.

En tanto, en Loreto, donde también se ha reportado déficit de oxígeno, se informó que EsSalud recibió 130 balones de oxígeno medicinal para reforzar las atenciones.

Por otro lado, en Lima, el presidente del Cuerpo Médico del Hospital Hipólito Unanue, Jesús Bonilla, precisó que muchos pacientes están falleciendo debido a la falta de oxígeno. Explicó que el contenedor criogénico abastece el área hospitalaria; sin embargo, en el área de triaje de emergencia −que es el primer espacio donde los pacientes son admitidos en el hospital− no hay más oxígeno.

“La situación es más dramática porque hay gente que puede comprar su balón que está S/ 3.000, así como hay gente que no puede comprar, y muchos recurren a sus casas y fallecen lamentablemente, y no entran en la contabilidad del hospital”.

Donación

El presidente Francisco Sagasti señaló ayer que han concertado un acuerdo con Chile, que entregará oxígeno desde Antofagasta. “Desde ahí buscaremos la manera de traerlo al sur e Ica”.

Un problema para el traslado de esta donación es que el Estado no cuenta con isotanques.

Infografía - La República

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.