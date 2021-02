Coronavirus en Perú: 1 155 956 personas lograron superar la COVID-19

A 1 155 956 se elevó el total de personas que lograron recuperarse de la COVID-19. En las últimas 24 horas, 305 pacientes recibieron alta médica .

El total de recuperados representa el 92,39% de los casos positivos de coronavirus reportados a la fecha por el Ministerio de Salud (Minsa). De ellos, 49.913 recibieron atención médica y 1 106 043 tuvieron que cumplir con el aislamiento domiciliario.

Pese a la alta cifra de ciudadanos que superaron la infección, aún existen 14.438 que permanecen hospitalizados, de los cuales, 2.086 reciben ventilación mecánica en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Asimismo, 513 pacientes con síntomas leves y moderados cumplen su aislamiento en la Villa Panamericana.

Muertes siguen en aumento

El analista de datos Rodrigo Torres, del Open Covid Perú, señaló que en los últimos quince días la positividad COVID-19 disminuyó un poco en el país, pero los decesos siguen en aumento.

Según explicó el especialista, la positividad que arrojan las pruebas moleculares llegó a 20% al inicio de febrero, y entre el 8 y 12 de este mismo mes se alcanzó un 18.8% .

No obstante, la razón no sería la baja transmisión del virus, si no que se hacen pocos test. “Desde inicio de febrero, la cantidad de pruebas moleculares ha ido disminuyendo. Si se hace menos pruebas, la cantidad de positivos detectados disminuye y la positividad va a ser menor”, advirtió Torres en declaraciones a La República.

En tanto, los fallecimientos suben en todo el país al punto de superar los picos de la primera ola con más de 1.000 decesos diarios , de acuerdo al Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

“Hay un mayor número de fallecidos por causas no violentas en las regiones de riesgo extremo, como Áncash, Pasco, Huánuco, Huancavelica, Ica, Apurímac, Lima, Callao y Junín. No hay mejoras en los indicadores”, sostiene.