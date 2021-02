Cerca de 500 pasajeros fueron bajados por incumplir medidas sanitarias

Del 4 de enero y el 15 de febrero, un total de 495 pasajeros tuvieron que ser bajados del Metropolitano por incumplir normas de bioseguridad y por no contar con protectores faciales. Así lo informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

A fin de evitar más contagios, la entidad viene realizando acciones de supervisión en todas las estaciones y terminales del medio de transporte, los siete días de la semana.

En ese sentido, el director de Gestión Comercial de la ATU, Roberto Vidaurre, invocó a los usuarios a cumplir con los protocolos de bioseguridad, así como contribuir a identificar a quienes no hagan uso obligatorio de la mascarilla, protector facial; y a quienes no respeten el aforo permitido.

La multa por por llevar pasajeros sin protector facial es de S/ 430. Esta medida busca brindar la seguridad, integridad y salud de todos los peruanos.

En el caso de las empresas de transporte, la multa puede llegar a S/ 2.200 por los siguientes casos: permitir el transporte de usuarios que excedan el número de asientos; trasladar pasajeros a pie, no señalizar asientos que no deben utilizarse y no implementar cortinas de polietileno entre asientos.

Coronavirus: cifras de la COVID-19 en el Perú

El número de casos positivos del nuevo coronavirus sigue en ascenso. En ese sentido, la Sala Situacional COVID-19 del Ministerio de Salud (Minsa) revela la cantidad diaria de infectados, decesos, número de hospitalizados, camas UCI y pacientes dados de alta.

Recientemente se informó que a 1 244 729 se elevaron los casos positivos y a 44.056 las muertes por coronavirus, según la Sala Situacional del Ministerio de Salud. Asimismo, un total de 1 155 956 han superado la enfermedad. Esta cifra representa más del 92,3% del total de infectados.