Arzobispo de Lima: Nos duele que Nuncio A. Nicola Girasoli esté en la lista

El Arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, mencionó que la institución siente indignado tras conocer que el Nuncio Apostólico, Nicola Girasoli, figura en la lista de las 487 personas que se vacunaron de manera irregular con una de las dosis de la vacuna del laboratorio Sinopharm.

De acuerdo a declaraciones en RPP, Castillo aseveró que aún no han escuchado toda la versión completa de Girasoli. “Estamos entristecidos e indignados porque es una persona tan buena y cercana a nosotros. Él se ha vacunado por motivos que él tiene que explicar, me parece que su explicación hasta ahora no es suficiente. Que figure en la lista nos duele sobremanera, esta participación es un signo de que nos toca a nosotros también superar la indiferencia hacia los problemas de la gente”, mencionó.

Asimismo, informó que han enviado un mensaje donde expresan su rechazo contra el accionar del Nuncio Apostólico. Además, indicó que este tipo de acciones promueven la idea de que la Iglesia Católica es elitista.

“Le he dicho que esto es grave. Estos signos de privilegios son las cosas que la gente critica de la iglesia. No nos podemos permitir nada, tenemos que ser la esperanza, todos podemos caer en errores, pero tenemos que tener cuidado en lo que hacemos”, indicó.

El pasado martes 16 de febrero, Girasoli emitió un pronunciamiento donde aseveró que “no tenía apuro” en vacunarse. “A través de mi médico personal he sido convocado como consultor de la prestigiosa Universidad Cayetano Heredia en temas éticos sobre este proceso y a motivo de mi condición de convaleciente por las consecuencias que todavía tengo del COVID-19″, dijo.

La República se comunicó con la Nunciatura Apostólica en el Perú para conseguir la versión de Girasoli, pero nos indicaron que no estaban autorizados para brindar declaraciones.

LR PODCAST: escucha el Informe Matinal del 17 de febrero del 2021