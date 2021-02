La Municipalidad de Miraflores informó que dejó sin efecto la distinción que otorgaba la “Medalla de Honor al Mérito como Mujer Destacada Miraflorina” en la Categoría de “Ciencia e Investigación” a la exministra Pilar Mazzetti Soler, luego de que se conociera que fue inoculada contra la COVID-19 al margen de los ensayos clínicos de Sinopharm.

Según precisó la comuna, la extitular del Minsa infringió el “Código de Ética de la Función Pública con posibles consecuencias administrativas y penales”.

La medida está contenida en la Resolución de Alcaldía N° 021-2021-A/MM del 16 de Febrero de 2021, firmada por el Alcalde Luis Molina. El burgomaestre señaló que “el ejercicio de la función pública requiere una práctica de valores como ética, confianza, solidaridad, responsabilidad, entre otros”, señaló.

Municipalidad de Miraflores dejó sin efecto distinción a Pilar Mazzetti. Foto: Difusión

El nombre de Pilar Mazzetti también está en la lista (fila 262) y está consignada como parte del personal vacunado del Minsa. Asimismo, tras conocerse que mintió al país, la extitular del Minsa pidió perdón por haber ocultado su vacunación y lo calificó como el peor error de su vida.

“Nada disculpa lo que he hecho y menos haberlo ocultado. (…) Finalmente, cedí ante la inseguridad y mis miedos, sin que ello justifique lo que he hecho. No haber reflexionado sobre mi actuar desde el punto de vista ético y las dudas que mi comportamiento podían generar es una responsabilidad que voy a sobrellevar siempre”, escribió.

Compartimos a continuación las 12 páginas con la información de las personas que accedieron a la dosis de Sinopharm: